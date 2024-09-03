川普賀錦麗激戰！聚焦7大搖擺州3大議題　美聯社預言1問題定勝負

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▲川普與賀錦麗雙方陣營都認為選戰激烈，但只要支持者出來投票就會贏。（合成圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選進入倒數2個月，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨對手川普（Donald Trump）呈現拉鋸戰，雙方陣營都把握美國勞動節假期，全力衝刺拉票。對此，《美聯社》分析選戰最後時間將聚焦在7大關鍵搖擺州以及3大議題上面，川普與賀錦麗都會使出全力拉攏那些尚未決定投票意向的選民，而最終誰勝誰負，《美聯社》預言就看誰能更成功地把自己定位為「帶來變革的候選人（change candidate）」。《美聯社》報導指出，一個月多前川普似乎能夠撬動許多被視為民主黨囊中物的州選舉人票，但如今情況已經明朗，最終7大關鍵搖擺州就是亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州、北卡羅萊納州、賓州、威斯康辛州。賀錦麗接替拜登後，替亞利桑那州、喬治亞州、內華達州和北卡羅來納州的選情注入活力，這4個州都有大量的非裔和拉丁裔選民，他們過去並未青睞於拜登，但如今似乎正在回流支持賀錦麗。而川普則在密西根州、賓州和威斯康辛州發起進攻，川普曾在2016年大選中贏下這3州，而，目前賓州也是川普陣營投入最多廣告資金的地區。地理上聚焦於7大搖擺州，而在全國議題上，《美聯社》報導指出將成為選戰最後激辯戰場，這也是美國選民最為熟悉與有感的議題，關乎到選民個人的信仰文化與價值觀。即使多份全國民調顯示聲勢看漲，賀錦麗陣營仍將賀錦麗定位為「處於劣勢的一方（underdog）」，藉此鼓舞所有支持人全力以赴。賀錦麗陣營資深顧問普洛夫（David Plouffe）強調擊敗川普將會非常困難，但也補充表示這絕對能夠做到。而川普陣營則是不斷提醒民眾，賀錦麗當選「我們的國家就完蛋了」，川普以他個人一貫戲劇化的口吻，來凝聚民眾投票的動力，與賀錦麗陣營的策略殊途同歸，雙方都認為選戰激烈，但只要支持者出來投票就會贏。《美聯社》報導也分析賀錦麗目前擁有的優勢，那就是在電視廣告支出上以2比1的比例壓倒川普，民主黨的金援比共和黨更給力，除了在川普陣營重點挹注的賓州之外，賀錦麗陣營在其他地區的廣告預算都超出川普許多，且賀錦麗在搖擺州還部署了300多個辦公室和2000多位工作人員，人力也勝過川普。不過，共和黨懷疑民主黨真的能夠動員如此多群眾，且川普擁有許多諸如馬斯克（Elon Musk）這樣的外部支持者，雙方在財力的較量上可能沒有目前看到的這麼懸殊。另外，賀錦麗的另項優勢是獨立選民的好感度，根據《美聯社》民調，雖然獨立選民對賀錦麗與川普的好感度均不高，但相較之下，約有30％的獨立選民認為賀錦麗誠實，而僅有20％的獨立選民認為川普誠實。《美聯社》報導最後預言，川普與賀錦麗誰更能把自己塑造成帶來變革的候選人，誰就能夠贏得這場激烈的選戰。由於大多數美國民眾並不滿意國家現狀，選民多希望新總統能帶領國家做出改變。川普與拜登競選時，曾經毫無疑問地處於「帶來變革的候選人」這一寶座上，如今對手換成賀錦麗，雖然賀錦麗是現任副總統，但賀錦麗戲劇化地接替拜登參選，似乎能夠說服選民相信她可以給國家帶來新方向。儘管如此，川普陣營肯定會對賀錦麗現任副總統的身分發出猛攻，最終選民會被哪方說服，相信川普或賀錦麗更能帶領美國改變，可能就是左右選舉勝負的關鍵。