高雄輕軌成圓效應　近校8站半年內運量大增35％

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▲高雄輕軌成圓後，上半年總運量對比去年大幅成長75%。已經是兼具就學、通勤與城市觀光的重要公共運輸。（圖／高雄市政府提供）

▲輕軌在上下學尖峰時間，市府已加開加班車協助疏運。（圖／高市府捷運局提供）

高雄輕軌成圓營運後，營運路網擴大且更加健全便利，全線包含8所高中職，大榮高中、高雄高工、道明中學、樹德家商、高師大附中、三信家商、中華藝校、瑞祥高中等八所高中職學校，並與捷運(R6、R13、O1)、台鐵(C18、C20、C30)各有三處轉乘站，輕軌成為學生就學重要公共交通服務。8車站運量在半年內，增加1995人次，成長幅度大增35%。輕軌在上下學尖峰時間，市府已加開加班車協助疏運，重點車站並安排保全與校方交通導護老師合作，引導學生有序進出輕軌站，維護學生安全。捷運局表示，高雄輕軌成圓後，上半年總運量對比去年大幅成長75%。已經是兼具就學、通勤與城市觀光的重要公共運輸。因應開學後的學生搭乘需求，輕軌在上下學尖峰時間，已加開加班車協助疏運，車站並安排保全人員協助人潮管制，維護學生安全。考量月台等候空間有限，高捷公司與校方導護人員於人行道協助引導學生排隊有序的進入車站，同時安排保全人員引導旅客動線依序進出站，確保搭乘效率與有效維護學生安全。捷運局統計分析，高雄輕軌有8個輕軌車站(C1、C20、C21、C28、C29、C31、C33、C34)鄰近高中職，是學子最方便的上下學站點。113年3月初的日平均運量為5738人次，113年9月初開學後平均日運量為7733人次。8車站運量在半年內，增加1995人次，成長幅度大增35%。其中，樹德家商站與高雄高工站，成長幅度最大。顯見通學旅次已成為輕軌平日運量的重要基本盤。交通局表示，配合9月學校開學，168公車也同步轉型為與捷運、輕軌互相轉乘之社區型接駁公車。停靠站點包括高雄高工、樹德家商、道明中學、高師大附中等校；亦串聯捷運漢神巨蛋站、捷運凹仔底站(輕軌愛河之心站)、捷運文化中心站、捷運鹽埕埔站、輕軌衛生局站、臺鐵科工館站、臺鐵三塊厝站等重要交通節點，同步滿足沿線學生通勤轉乘需求。調整後168公車服務水準不變，行駛時間約縮短15-20分鐘，路線更優化。