川普又想給馬斯克一份工作？想讓他擔任稽查政府財務新職務

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美國前總統、共和黨總統候選人川普又想給特斯拉創辦人馬斯克工作？川普近日表示，若他當選將考慮成立稽查聯邦政府機關財務的機構，且將讓馬斯克領導這個機構。華盛頓郵報2日指出，近幾個月來，川普和他的顧問一直在私下討論成立這個將由企業高層領導的政府財務稽查機構，目的是要簡化和梳理政府不必要的預算帳目。然而，報導提到，馬斯克若是擔任新職，任務恐將涉嫌利益衝突。馬斯克是被點名的知名人物之一，他也在社群媒體平台公開表達意願，「我有點迫不及待了，政府單位中存在許多浪費與不必要的法規有待廢除」。此外，包含快遞（FedEx）前執行長Fred Smith與家得寶（Home Depot）前執行長Robert Nardelli，也都是潛在人選。川普近一個月來不斷為馬斯克找工作，先前一度表達有意請馬斯克擔任內閣要職，後來又改口稱馬斯克可能太忙，沒時間參與政府職務。