林吟蔚被劈腿男友嫌丟臉！遭飛踢還是離不開　認了有斯德哥爾摩症

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▲女星林吟蔚是已故藝人安迪大女兒，當年在歌唱節目《超級偶像》第二季拿下季軍，儘管網購事業經營得有聲有色，情路卻十分坎坷。（圖／翻攝自林吟蔚臉書）

▲林吟蔚自稱有斯德哥爾摩症。（圖／翻攝自林吟蔚IG）

33歲女星林吟蔚是已故藝人安迪大女兒，當年在歌唱節目《超級偶像》第二季拿下季軍，儘管網購事業經營得有聲有色，情路卻十分坎坷，日前她在節目上透露，曾有任男友不斷劈腿，她也一直放任，對方竟變本加厲，甚至在下雨天飛踢她，儘管如此，當時她還是離不開對方，感嘆：「覺得我有點斯德哥爾摩症。」林吟蔚在節目《小明天大跟班》分享，她某次打電話給男友，意外發現對方劈腿，「打去是一個女生接的，她說：『我是他女友，妳是誰？』我說：『我也是他女友。』然後就掛電話，沒做任何反應，也沒對質，後來這件事也就不了了之。」男方因為她放任的態度，劈腿不斷，竟然還開始對她動手動腳。林吟蔚回憶最誇張的一次，「當時我騎車去找他，他朋友都在，他看到我，因為下雨弄得很狼狽，覺得我很丟臉，直接把我拉到旁邊說：『妳幹嘛來？妳現在很醜。』然後就飛踢我。」讓她顏面盡失，但即便對方做出這種行為，林吟蔚當時還是離不開男友，她表示，「我覺得我有點斯德哥爾摩症。」林吟蔚透露，後來他們一起去日本，「我看到他的訊息跳出『我好想你』，我很氣就伸手拍他，結果他直接槌我的頭跟肚子，我們就開始扭打。」在場來賓聽完都直呼兩人在這段感情中都錯得離譜。