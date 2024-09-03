研擬薪資透明專法、企業透明化？政院：與社會對話後討論

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行政院經濟發展委員會今（3）日首度召開顧問會議，並以「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」等經濟政策目標為題進行討論，會後政院召開記者會進行說明，對此「包容成長」 共同召集人龔明鑫被問及國內低薪問題，提及會中討論薪資透明專法，甚至是企業內部結構薪資透明化，而要透明到什麼程度，會進一步研議，與社會進行對話後，於下次顧問會議討論。行政院經濟發展委員會今日首度召開顧問會議，龔明鑫指出，會中討論青年多元發展與薪資結構提升，目前政府政策，包括有《最低工資法》上路，另有企業加薪減稅，而不單單上述議題。龔明鑫指出，會中也討論到薪資透明專法，甚至是企業內部結構薪資透明化，而要透明到什麼程度，會進一步研議，與社會進行對話後，於下次顧問會議討論。龔明鑫也說明，也針對低薪勞工定義的問題進行討論，因最低工資已經對於最底層的工資有保障，而再往上一層是不是也有需要一個機制來支持？那就要定義低薪工資是哪個族群，要先定義出來，才能針對這些人提出相關具體政策。有媒體追問，最低工資法再往上一層的對象，是否還有加薪政策？龔明鑫回應還沒討論到那部分，也要先定義何謂低薪勞工，要先定義後才能推出政策。