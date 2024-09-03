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研擬薪資透明專法、企業透明化？政院：與社會對話後討論

記者陳威叡／台北報導

▲行政院秘書長龔明鑫表示，今日經發委員會顧問會議討論到薪資透明專法與企業內部結構薪資透明化，將與社會進行對話。（圖／記者陳明安攝，2024.09.03）
▲行政院秘書長龔明鑫表示，今日經發委員會顧問會議討論到薪資透明專法與企業內部結構薪資透明化，將與社會進行對話。（圖／記者陳明安攝，2024.09.03）
行政院經濟發展委員會今（3）日首度召開顧問會議，並以「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」等經濟政策目標為題進行討論，會後政院召開記者會進行說明，對此「包容成長」 共同召集人龔明鑫被問及國內低薪問題，提及會中討論薪資透明專法，甚至是企業內部結構薪資透明化，而要透明到什麼程度，會進一步研議，與社會進行對話後，於下次顧問會議討論。

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行政院經濟發展委員會今日首度召開顧問會議，龔明鑫指出，會中討論青年多元發展與薪資結構提升，目前政府政策，包括有《最低工資法》上路，另有企業加薪減稅，而不單單上述議題。

龔明鑫指出，會中也討論到薪資透明專法，甚至是企業內部結構薪資透明化，而要透明到什麼程度，會進一步研議，與社會進行對話後，於下次顧問會議討論。

龔明鑫也說明，也針對低薪勞工定義的問題進行討論，因最低工資已經對於最底層的工資有保障，而再往上一層是不是也有需要一個機制來支持？那就要定義低薪工資是哪個族群，要先定義出來，才能針對這些人提出相關具體政策。

有媒體追問，最低工資法再往上一層的對象，是否還有加薪政策？龔明鑫回應還沒討論到那部分，也要先定義何謂低薪勞工，要先定義後才能推出政策。

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