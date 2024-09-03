「阿才的店」11/30熄燈！民主聖地退出江湖　見證30年政治歷史

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▲「阿才的店」創立超過30年，歷經了多黨輪替的政治歷史，也曾是民進黨大老密會協商餐廳。（圖／翻攝自臉書粉專）

▲阿才的店沉重地宣布，店面確定於11月30日熄燈，退出江湖。（圖／翻攝自臉書粉專）

被封為民主聖地的台菜餐廳「阿才的店」，過去曾有許多黨外人士、學運人士聚集談論時政，民進黨前主席許信良、已辭世的施明德、前總統陳水扁等知名政治人物都來過。而「阿才的店」今年1月才傳出尋求頂讓，近日就在臉書宣布熄燈消息，原因是租金負荷過大，確定於11月30日停業。「阿才的店」創立超過30年，歷經了多黨輪替的政治歷史，也曾是民進黨大老密會協商餐廳，許信良、施明德、陳水扁等人經常來店聚餐，甚至連前台北市長柯文哲、新一代政治人物吳怡農、林飛帆等人都捧場過。「阿才的店」原先位在金山南路、仁愛路交界處，幾次搬遷後，現在位於中山區八德路二段。「阿才的店」第二代老闆阿華癌逝之後，就由子女接手經營，但去年底傳出積欠房租，遭房東寄發存證信函要求搬遷，今年1月則貼出頂讓公告，「阿才的店」近日在臉書粉專發文，表示「從金山南路的一盞燈到現在，一晃眼阿才的店陪伴大家將近35個年頭」，如今必須沉重地宣布，店面確定於11月30日熄燈，退出江湖。文中提到，，阿華接手後，宛如店裡的閃亮巨星，每天在廚房大聲吆喝，拎著老台啤逐桌閒聊，「這是老一輩客人熟悉的氛圍」。但隨著阿華癌逝，「每晚都很激情的餐館回歸平靜」，店裡雖始終亮著那盞燈，等待客人上門，卻不敵餐飲業激烈競爭，經營成本已無法與過去相比，只能忍痛決定停業。「但阿才的店很難割捨客人們的情感，因此決定再營業三個月的時間，直到11月30日，如果朋友們看到這篇文章，願意也還想念阿才的店，找個時間回來吃個飯、喝杯酒、敘敘舊，一起跟這塊招牌說再會。」