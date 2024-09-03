巴黎帕運／桌球田曉雯力戰5局惜敗！女單收穫銅牌　個人第2面獎牌

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2024巴黎帕運桌球好手田曉雯日前與好友林姿妤搭檔摘下女雙WD20級銀牌後，立即投入女單TT10級項目，並一路過關斬將挺進4強，確定為台灣保底一面銅牌。上屆東京帕運為中華隊打下女單銅牌、同時也是該屆賽會中華隊唯一一面獎牌的田曉雯，於去年亞帕運同樣發揮出色，分別在女單、女雙項目都斬獲銀牌，單屆賽會收下2面銀牌佳績。田曉雯本屆帕運在與搭檔林姿妤共同打下女雙銀牌後，女單項目也隨即開胡，她在16強賽僅花14分鐘就打落奈及利亞女將歐巴蘇亞耶(Faith Obazuaye)，成功晉級8強。接著今日桌球女單TT10級4強戰，田曉雯力克澳洲選手Melissa Tapper，由於巴黎帕運桌球並未舉行銅牌戰，她也確定進帳本屆帕運個人第2面獎牌，並繼續力拚提升獎牌成色。今晚7點45分進行的銅牌戰，第一局田曉雯開局積極進攻，與對手展開拉鋸戰，最長多達7拍來回，但最後被Natalia Partyka拉開差距，田曉雯以6：11輸掉首局。第二局田曉雯努力追趕，但Partyka表現更加穩定，最終田曉雯以5：11連輸兩局。第三局雙方展開激戰，田曉雯一波5分攻勢取得領先，並在關鍵時刻頂住壓力，以11：8擊退Partyka扳回一城。第四局戰況呈現膠著狀態，田曉雯一度取得3分領先，但對手後來居上，雙方戰成10：10平手，田曉雯三度化解賽末點危機，以14：12成功拿下，將戰局扳成平手。決勝第五局田曉雯一開始表現穩健，率先拿下2分，將壓力轉移到波蘭選手Partyka身上，隨後兩人戰成6：6平手，Partyka喊出暫停。暫停回來後，Partyka調整狀態，率先逼出2個賽末點，田曉雯未能上演逆轉，最終田曉雯以8：11敗陣，拿下銅牌。