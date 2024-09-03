微風南山景觀法餐推新菜！台北象山、後花園為概念　美到捨不得吃

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▲「MiraWan Eatery」位在微風南山47樓，擁有高空壯麗景觀。（圖／記者葉盛耀攝）

▲套餐中的開胃菜以綠意盎然的方盒，呈現三款開胃小品，分別是「瑪莎拉」、「肉桂」與「杜松子」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「高山高麗菜 澳洲冬季黑松露 康提起士」是將烙過的高麗菜，片片葉菜間夾入香濃的澳洲黑松露與康提起士等。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「緬因龍蝦 迷你蘿蔔 咖哩」的醬汁以咖哩為主調，讓人相當喜愛。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「澳洲小牛胸腺 火烤綠蘆筍 綜合香草」的中間為澳洲小牛胸腺，經過牛奶浸泡再低溫烹調，並有特製刷醬，口感特殊。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「澳洲和牛紐約客 茄子 羊肚菌」使用來自澳洲的全自然放牧和牛。（圖／記者葉盛耀攝）

▲下午茶甜點同樣以「花」為靈感進行創作。（圖／記者葉盛耀攝）

▲台北文華東方酒店「Bencotto」義大利餐廳，由來自義大利威尼斯的主廚以時令新鮮食材，打造夏日美饌。（圖／台北文華東方提供）

秋天一直未來，炙熱氣候之下，來到微風南山搭乘電梯直上47樓餐廳「MiraWan Eatery」，擁有高空壯麗景觀，也推出2024夏季新菜，行政主廚Josh（鄭裕錞）與甜點副主廚Tony（洪御軒）攜手打造，以午間套餐、晚間套餐及下午茶詮釋他們心中的涼爽夏日後花園，此次更跨界與花藝品牌《煙花蕨醒》合作，夏季新菜推出晚間套餐每套 3,680 元起，另有下午茶套餐980元起，目前已開賣。博匠國際餐飲集團行政主廚Josh（鄭裕錞）與甜點副主廚Tony（洪御軒）攜手創作，以午間套餐、晚間套餐及下午茶詮釋他們心中的夏日後花園，本次不僅在料理的味覺做足功伕，更跨界與花藝品牌《煙花蕨醒》的主理人曾建銘合作，將藝術色彩大膽融入花藝設計的擺盤陳列中。行政主廚Josh提到，每次於MiraWan出餐時，透過餐廳的落地窗便可見到象山的壯麗景致，這次他將「森林與山」的元素融入料理，展現出夏日清爽的氛圍，晚間套餐的開場如同走進一片小森林，綠意盎然的方盒上精緻呈現三款開胃小品，分別是「瑪莎拉」、「肉桂」與「杜松子」。其中的「杜松子」以經典調酒 Gin Tonic 為靈感，無酒精的琴酒、青蘋果、小黃瓜與通寧水融合成一款清爽果汁，撒上跳跳糖與黃檸檬皮，彷彿在舌上有種挑逗的刺激。「法國魚子醬 酸奶 綠豆蔻」以純白迷人的香水銀耳為主角，帶有淡雅的茉莉花香氣，銀耳下方鋪著烤過的無花果拌上草本食材，周圍以清新的甜白酒茉莉木耳凍襯托，提升了味覺的清爽感，與濃郁的山羊乳酪冰淇淋相互映襯，形成絕妙的平衡，最後，撒上些許綠豆蔻粉，增添風味的層次。「高山高麗菜 澳洲冬季黑松露 康提起士」堪稱更能詮釋山中秘境，將烤烙過的台灣高山高麗菜，片片葉菜間夾入香濃的澳洲黑松露與康提起士，並搭配蘿蔓與鳳梨雙醬，刨上夏威夷果仁增添風味，味道香醇卻又不失新鮮淡雅。「緬因龍蝦 迷你蘿蔔 咖哩」的醬汁讓人相當喜愛，主廚以咖哩及多種香料調製成，醬底採用以魚為主軸的法式澄清湯為基底，辛香中透著海味鮮甜，襯托著鮮脆龍蝦與蔥油西谷米。外觀超雅緻的還有「澳洲小牛胸腺 火烤綠蘆筍 綜合香草」，最底層為以雞高湯熬煮的冬瓜佐以法式芥末醬酥炸，最上層則是香草苗、金蓮葉，中間為澳洲小牛胸腺，經過牛奶浸泡並靜置一晚去腥而後低溫烹調，並有特製刷醬，吃起來好似叉燒，木質調中帶著濃甜。「澳洲和牛紐約客 茄子 羊肚菌」嚴選來自澳洲的全自然放牧和牛，因以天然草料飼養而擁有獨特的風味，油脂豐富、肉質緊實，搭配赤味噌茄子泥，再淋上以煙燻骨髓與羊肚菌調製而成的醬汁，香氣深沈，卻也讓和牛愈嚼愈覺甜潤兒留香。最後甜點「南杏 哈密瓜 苦瓜」更是以綠樹般的造型來回應此次的夏季後花園主題，融合糯米香草布丁、杏仁奶凍、麝香葡萄與桂花接骨木凝凍等多種元素，佐以哈密瓜、佛手瓜與苦瓜製成的冰沙，清新又有苦味後韻，層次豐富。此外，下午茶則有甜點副主廚Tony（洪御軒）以「花」為靈感進行創作，為人氣下午茶套餐進行全面升級！從外觀設計到與《煙花蕨醒》的合作花藝裝飾，處處展現花園般的浪漫氛圍，一系列全新精緻小點，甜味都能如同品嚐花瓣般優雅而美妙。「MiraWan Eatery夏季套餐」全新上市，即日起接受預訂，午間每人每套2280元起、晚間每人每套3680元起，服務費另計。推新菜單的質感餐廳，還有台北文華東方酒店「Bencotto」義大利餐廳，由來自義大利威尼斯的主廚艾曼紐．貝爾加莫 (Emanuele Bergamo) 挑選時令新鮮食材，以義大利經典風味搭配亞洲飲食元素創意激盪，打造出一系列夏日美饌，主廚推薦單點佳餚包括：「在地布拉塔乳酪、番茄、豌豆、雪豆、番茄冷湯」、「大蝦麵餃、櫛瓜、辣味黃番茄醬、巴西里」、「碳烤澳洲和牛紐約客、胡蘿蔔、油封紅蔥、嫩薑、 紅酒醬汁」，以及「傳統托斯卡納海鮮湯、海鱸魚、蛤蜊、淡菜、透抽、大蝦」等，新單點菜色價格由680元+10%起。為了讓賓客盡情享受季節佳餚，主廚亦推出四道式套餐和五道式套餐。