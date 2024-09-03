俄羅斯空襲烏克蘭！澤倫斯基：釀41死180傷　俄方稱打擊軍事設施

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烏克蘭中部波塔瓦州（Poltava）今（3）日遭到俄羅斯飛彈空襲，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稱造成41人死亡、180人受傷。澤倫斯基表示遇襲目標是一間通訊研究所與旁邊的醫療設施，俄羅斯知名軍事部落客則聲稱，襲擊目標是一處軍事教育機構，至於莫斯科則尚未聲明對此次空襲負責。根據《CNN》報導，烏克蘭國防部表示，由於空襲警報發布距離飛彈來襲的時間過於接近，許多民眾在趕往防空設施途中受傷，所以傷亡慘重。報導指出，知名俄羅斯軍事部落客羅傑（Vladimir Rogov）稱俄羅斯襲擊目標是一所軍事教育機構（military educational facility），《CNN》報導也以烏克蘭中部軍事教育機構遇襲作為標題。根據《衛報》報導，澤倫斯基痛斥俄羅斯人是「敗類」，並再次呼籲西方國家允許烏克蘭使用更多遠程武器打擊俄羅斯領土。澤倫斯基強調，烏克蘭現在就需要能部署的防空系統和飛彈，而不是存在倉庫中的紙面軍火，以保護烏克蘭民眾免受俄羅斯侵害，「每一天的延誤都意味著生命的損失」。《BBC》報導指出，位於烏克蘭中部的波塔瓦並非前線，過去也少見遭遇空襲，因此這次大規模傷亡對當地民眾可能是一次沉重打擊。《BBC》報導表示，雖然尚未完全確認，但遇襲的可能是一間軍事訓練中心，受訓人員在閱兵場和食堂中遭到攻擊。