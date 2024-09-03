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9月3日大樂透頭獎1億！最新完整獎號出爐　中秋加碼百萬紅包開送

記者賴禹妡／綜合報導

▲大樂透第113084期今日晚間開獎，本期頭獎保證1億元，包含今彩539、4星彩的獎號也都已經陸續開出。（圖／記者林調遜攝）
▲大樂透第113084期今日晚間開獎，本期頭獎保證1億元，包含今彩539、4星彩的獎號也都已經陸續開出。（圖／記者林調遜攝）
大樂透第113084期今（3）日晚間開獎，本期頭獎保證1億元，獎號為05、22、25、27、36、41，特別號為11。包含今彩539、4星彩的獎號也都已經陸續開出，另外台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動也已經開始，提醒各位彩迷們趕緊拿出彩券，看看是否幸運中獎！

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🟡9/3中獎號碼

大樂透獎號：05、22、25、27、36、41，特別號為11。

今彩539：11、14、19、23、24。

39樂合彩：11、14、19、23、24。

3星彩：621。

4星彩：9118。

詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。

此外，今年中秋節期間，台彩將加開大樂透「100組100萬元」獎項，提供民眾一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會。9月3日起，除了大樂透當期的例行獎號可以對獎外，會再加開100組6個促銷獎號，每組獎金100萬元，總加碼金額1億元。

若民眾幸運對中大樂透加開的任一組促銷獎號，即可帶走獎金100萬元，若同一組促銷獎號有2注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到10月18日為止。

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