不只江蕙登台！國慶晚會重量級卡司曝光　台語歌后黃妃也被邀請

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▲除了台語歌后黃妃（右）將上台外，「小胖」林育羣（左）也將在國慶晚會上獻唱。（圖／翻攝自臉書）

在台灣歌壇有一定地位的台語歌后「二姐」江蕙，過去封麥9年，如今終於確定要在10月5日的國慶晚會上復出，讓不少歌迷嗨翻，而除了江蕙以外，據悉當天也會有其他重量級卡司登台飆唱，其中包含同為台語歌后的黃妃，以及以一曲《人海中遇見你》而爆紅的「小胖」林育羣也將上台。日前江蕙復出傳聞鬧得轟轟烈烈，當時台北市市長更是喊話：「我想也只有二姐江蕙，能夠匹配這樣歷史的時刻。」力邀江蕙到國慶大典上開唱，甚至連高雄市市長陳其邁也大力邀請，沒想到最終江蕙真的要在國慶晚會上復出，嗨翻一群死忠粉絲。據悉，這次超強卡司除了江蕙之外，還有以一曲〈追追追〉一曲紅遍全台的歌后黃妃也將現身，嗨爆現場，不只如此，過去在歌唱節目《超級星光大道》中大放異彩，後續更唱紅不少情歌的「小胖」林育羣也將久違登台。根據《壹蘋新聞網》報導，知情人士指出相關索票細節、晚會流程都還在規劃中，預估當天台北大巨蛋將開放2萬人左右，而4、5樓將以國安問題為由不對外開放。另外，台北市觀傳局日前已經給出回應，「國慶晚會預計在9月下旬會對外公佈相關索票的細節跟方式。」而蔣萬安則表示會盡全力防堵黃牛：「包括大家關心的防堵黃牛、索票方式，以及長輩進場的動線等，都會做更詳細的研究，市府團隊一定會努力把國慶晚會辦好。」