談台灣缺工　行政院經委會促政府建立「需求觀測」預測人力需求

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國內因少子化、產業結構出現缺工問題。行政院今（3）日召開「經濟發展委員會」首次顧問會議，均衡台灣共同召集人、國發會主委劉鏡清會後表示，顧問建議政府建立「定期產業人力長期需求觀測機制」，可由上而下以總體經濟模型估算，輔以雇主由下而上的調查，提前預測人力需求。面對缺工問題，政府應更精準掌握市場的就業人口，但是中小企業面對未來需求很難給出具體答案。因此，經委會顧問建議政府應建立人才預測機制，協助中小企業盤點人力需求，也能幫助大型企業判斷趨勢。另外，劉鏡清補充，政府應建立產業支援產業人力需求跨部會平台，這部分經濟部、教育部、勞動部等八個部會上個月已經建立，原本預計半年開會一次，將會調整成每季一次的密集度。他最後提到，政府也相當仰賴公協會的合作，「否則現在缺工很多基層聲音不一定上得來。」而缺工的另一個面向就是「降低需求」，政府可以透過提升我國人力競爭力、智慧化、AI，藉此拉高人均產值，降低人力需求。