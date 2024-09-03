U18亞青／中華隊戰泰國哀宥宇扛先發不拚球速　盼對決日韓強隊

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U18亞洲青棒錦標賽，中華隊明（3）日將對上實力較弱的泰國隊，決定派出哀宥宇擔任先發投手，並採用車輪戰策略，讓投手群都有機會上場適應場地。從教練團手上接下先發任務，哀宥宇表示，將以平常心應戰，不強求球速，也期許進入複決賽有機會對決日本。雖然泰國實力有差距，但中華隊不敢懈怠，今日前往新生公園棒球場練球，總教練吳柏宏強調，對戰泰國會讓所有選手輪流上陣，「投手安排策略就是有狀況立即換投，讓球員盡力表現。」一方面也是觀察進入超級循環賽的可用之兵。扛下對戰泰國隊先發，哀宥宇表示，自己非常期待，並且會以平常心面對，「就跟平常練習一樣就好，練習投得好，比賽也會不錯，加上近期狀況調整還不錯，至於球速就順其自然。」談到上場的心情，哀宥宇表示，雖然在首戰對韓國未能登板，但這反而激發了他更大的動力與渴望，「昨天看學長們的表現很好，這樣讓我更想要證明自己。」對於接下來可能面對的強敵日本，哀宥宇坦言自己有強烈的挑戰欲望，他說：「日本、韓國是亞青賽最強的對手，所以特別想要挑戰他們。」哀宥宇即將從高二升上高三，本屆亞青賽是他進入青棒以來第一次穿上中華隊球衣，很珍惜這次表現的機會，他回想起2022年墨西哥參加U15世界盃時的經驗，提到這次在台灣比賽少了時差和氣候適應問題，認為自己能夠發揮得更好。