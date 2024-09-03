影／超沒品！哈薩克球星輸不起還拿球僮出氣　美網遭淘汰還被撻伐

U18亞青／中華隊戰泰國哀宥宇扛先發不拚球速　盼對決日韓強隊

記者路皓惟/台北報導

▲U18亞青中華隊對陣泰國，將派出來自平鎮高中的哀宥宇擔綱先發，並採用車輪戰策略。哀宥宇表示將以平常心應戰，不強求球速，並期待未來有機會對陣日本。（圖／中華棒協提供）
▲U18亞青中華隊對陣泰國，將派出來自平鎮高中的哀宥宇擔綱先發，並採用車輪戰策略。哀宥宇表示將以平常心應戰，不強求球速，並期待未來有機會對陣日本。（圖／中華棒協提供）
U18亞洲青棒錦標賽，中華隊明（3）日將對上實力較弱的泰國隊，決定派出哀宥宇擔任先發投手，並採用車輪戰策略，讓投手群都有機會上場適應場地。從教練團手上接下先發任務，哀宥宇表示，將以平常心應戰，不強求球速，也期許進入複決賽有機會對決日本。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊對戰泰國　哀宥宇先發保持平常心

雖然泰國實力有差距，但中華隊不敢懈怠，今日前往新生公園棒球場練球，總教練吳柏宏強調，對戰泰國會讓所有選手輪流上陣，「投手安排策略就是有狀況立即換投，讓球員盡力表現。」一方面也是觀察進入超級循環賽的可用之兵。

扛下對戰泰國隊先發，哀宥宇表示，自己非常期待，並且會以平常心面對，「就跟平常練習一樣就好，練習投得好，比賽也會不錯，加上近期狀況調整還不錯，至於球速就順其自然。」

談到上場的心情，哀宥宇表示，雖然在首戰對韓國未能登板，但這反而激發了他更大的動力與渴望，「昨天看學長們的表現很好，這樣讓我更想要證明自己。」

哀宥宇青棒首次國際賽　期待對決日韓強隊

對於接下來可能面對的強敵日本，哀宥宇坦言自己有強烈的挑戰欲望，他說：「日本、韓國是亞青賽最強的對手，所以特別想要挑戰他們。」

哀宥宇即將從高二升上高三，本屆亞青賽是他進入青棒以來第一次穿上中華隊球衣，很珍惜這次表現的機會，他回想起2022年墨西哥參加U15世界盃時的經驗，提到這次在台灣比賽少了時差和氣候適應問題，認為自己能夠發揮得更好。

U18亞青／台灣美女啦啦隊太出名！日本甲子園明星隊看到目不轉睛

U18亞青／中華隊派誰投抗日？吳總5選1　複賽首戰有望對最強日本

U18亞青／中華隊明戰泰國！投手車輪戰全員上陣　柯敬賢調整位置

U18中華隊「二刀流」陳睦衡吸引美日職搶人　有望以投手身份旅日

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生