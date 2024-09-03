孫安佐打《拳願》驚曝「喝尿」當特殊訓練！囂張喊話：誰來都扁

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▲《拳願》格鬥賽確定換將，孫安佐（右）改和AV男優阿龍（右）激戰。（圖／IG voron__d）

▲孫安佐近日不僅囂張喊話：「誰來都扁！」更自爆自己訓練方式是喝尿。（圖／NOWnews攝影中心）

藝人狄鶯、孫鵬的24歲獨子孫安佐，近日再度語出驚人，先前他到真人秀《拳願之星》中擔任評審，卻與另一名評審「台中燒打雞」韓森爆發肢體衝突，兩人當即相約擂台相見，要海扁對方，但事後韓森嗆聲孫安佐一事確讓狄鶯和孫鵬大怒，兩人委託孫安佐的經紀人重讀，要求主辦方更換孫安佐的對手，而孫安佐的對手也因此被更換成AV男優「阿龍」，不過孫安佐氣焰不減，不僅拍攝影片自信喊話：「誰來我都扁，好不好？」更自爆正在進行特殊訓練，就是喝自己的尿。回顧韓森與孫安佐爆發衝突的導火線，當時兩人都坐在評審台上，沒想到韓森卻突然嗆聲孫安佐：「你憑什麼當評審」、「你懂格鬥嗎？」讓孫安佐直接暴怒，還作勢掐住韓森的脖子，沒想到反被韓森賞巴掌，事後韓森還砲轟孫安佐：「連清理排泄物的能力都沒有，還要別人幫他擦屁股！」而這一句話也點燃了孫鵬、狄鶯的怒火，事後便委託重讀去更換孫安佐的對手。而孫安佐近日則是在IG上開設直播，回應網友的提問，當被問到是否有關心韓森？孫安佐無奈表示：「我也很想跟他打，但是他現在跟拳願的合約都還沒處理好，我也沒辦法啊。」另外，由於孫安佐「戰力」引起網友質疑，對此，他囂張直言：「1人打10個都可以。」並自爆自己有特殊訓練方式：「吃過一些蠻難吃的東西，我還有喝過自己的尿過，在訓練的時候。」