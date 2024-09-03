水京棧攜手教父牛排推奢華一泊二食住房專案

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▲高雄教父牛排特別為「全星饗宴一泊二食專案」專案設計了獨家套餐。（圖／水京棧國際酒店提供）

▲高雄教父牛排「Capstone Steakhouse」今年再度蟬聯米其林指南入選餐廳殊榮。（圖／水京棧國際酒店提供）

高雄五星級飯店H2O水京棧國際酒店攜手米其林餐廳Capstone Steakhouse，推出「全星饗宴」一泊二食住房專案。這次合作也是牛排教父鄧有癸旗下餐廳首度與飯店業者聯手，打造美食與住宿完美結合的全方位豪華體驗。《臺灣米其林指南2024》於8月27日盛大揭曉，「牛排教父」鄧有癸唯一南台灣之作—高雄教父牛排「Capstone Steakhouse」憑藉其精湛的烹飪技藝與無與倫比的用餐體驗，再度蟬聯米其林指南入選餐廳殊榮。高雄教父牛排特別為「全星饗宴一泊二食專案」專案設計了獨家套餐，包含經典的教父牛排湯品、主餐及配菜，並加碼推出全新開胃菜 「松露味噌北海道干貝」。此道佳餚採用嚴選北海道生食級干貝，經鐵板香煎至軟嫩熟度，再以日式工法精心調製的松露紅味噌醬提味，為賓客呈現無與倫比的米其林饗宴。除了頂級美食，此次雙人一泊二食專案還包含一系列奢華服務。無論是選擇豪華景觀客房（NT$12,500起）或水漾套房（NT$19,800起），訂房即享H2O禮賓專員提供的高雄左營高鐵站至酒店的ALPHARD高級商旅車來回接送服務，房內皆使用知名品牌寶格麗的沐浴清潔備品；入住期間，賓客均可使用水京棧國際酒店行政酒廊「京棧會館」，房內飲品則搭配艾莎貝粉紅氣泡酒，同步享受房內設備、飯店設施的極致放鬆與沉浸奢華。