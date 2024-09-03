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愷樂祕婚上海醫師全因她？水蜜桃姐姐曾扮「月老」　10字回應曝光

記者施以慧／綜合報導

▲愷樂（左）能甜嫁上海醫師，疑似就是因為好友水蜜桃姐姐（右）牽線當月老，如今對方也曝光10字回應，表示祝福，不過對於是否當過兩人月老一事，則不願多談。（圖／IG peachanyu）
▲愷樂（左）能甜嫁上海醫師，疑似就是因為好友水蜜桃姐姐（右）牽線當月老，如今對方也曝光10字回應，表示祝福，不過對於是否當過兩人月老一事，則不願多談。（圖／IG peachanyu）
曾因小三爭議而退出娛樂圈的愷樂（蝴蝶姐姐），昨（2）日在社群上拋出震撼彈，以1張超音波照宣布懷孕喜訊，掀起轟動，更有網友瘋猜孩子的生父，而愷樂今（3）日再次發文：「謝謝你們，好感恩。」另外根據愷樂友人透露，小孩確定是先前與愷樂爆出祕婚的上海醫生，讓網友又驚又喜。對此，過去疑似搓合愷樂與醫師尪的水蜜桃姐姐（朱安禹），稍早也開心發聲，獻上10字祝福。

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水蜜桃姐姐鬆口了　曝光10字回應給祝福

水蜜桃姐姐與愷樂交情頗深，雖然愷樂消失於螢光幕前，不過水蜜桃姐姐的IG上仍然可以看到過去她與愷樂的合照，雖然水蜜桃姐姐這些年對於愷樂2021年被爆出祕婚上海醫師、而她是兩人的月老這些事情，她始終閉口不提，但如今也開口給予兩人祝福。

根據《ETtoday新聞雲》報導，小蜜桃姐姐已經對於好友愷樂有孕一事，給出回應：「當然是送上滿滿祝福啊！」不過對於外界詢問老公是否是上海醫師一事，她則表示不願多談，似乎想給好友一點空間。

▲水蜜桃姐姐（左）與愷樂（右）交情頗深。（圖／IG peachanyu）
▲水蜜桃姐姐（左）與愷樂（右）交情頗深。（圖／IG peachanyu）
事實上，愷樂曾在2020年4月遭亞洲舞王羅志祥（小豬）的前女友周揚青指控介入兩人感情，當時周揚青還在社群上隔空開砲，狠酸愷樂：「先去檢查性病。」暗示她就是羅志祥偷吃的女藝人之一，導致她身價大跌，所有代言、節目全被撤光，也讓愷樂從此淡出演藝圈。

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