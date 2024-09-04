今天就衝！7-11咖啡買20送20可寄杯　全家拿鐵、柳橙綠10元多一杯

咖啡控必衝！7-11歡慶CITY CAFE 20週年，今（4）日起行動隨時取濃粹美式買20杯送20杯，還有厚乳拿鐵買20送10。全家限時5天，有大杯特濃拿鐵、柳橙綠、奶茶同品項第2杯10元優惠。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜9月4日至9月13日
◾濃萃美式買20送20，5折（原價50元、特價25元）
◾厚乳拿鐵買20送10，6.7折（原價65元、特價43元）
◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡買20送8，7.1折（原價80元、特價57元）
◾大杯精品美式／精品拿鐵買20送8，7.1折（原價110元、特價79元）
📍APP｜即日起至9月9日
◾大杯拿鐵18杯666元，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯美式25杯666元，5.9折（原價45元、特價27元）
◾純奶茶／四季春奶青22杯666元，6.1折（原價50元、特價30元）
◾大杯精品拿鐵9杯666元，6.7折（原價110元、特價74元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶16杯666元，6.9折（原價60元、特價42元）
📍APP｜8月26日至9月4日
◾小杯精品拿鐵5杯＋指定貝洛邦5件375元，6.3折（原價120元、特價75元）
◾小杯精品美式5杯＋指定貝洛邦5件375元，6.8折（原價110元、特價75元）
📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。
🟡全家便利商店
📍門市｜8月21日至12月31日
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜8月21日至9月17日
◾紅柚椰果紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾紅柚椰果白烏龍茶2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯美式99杯2399元，5.4折（原價45元、特價24元）
◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡OK mart
📍門市｜即日起至9月4日（會員憑條碼）
◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡5入買1送1，5折（原價115元、特價58元）
◾曼陀珠葡萄買1送1，5折（原價22元、特價11元）
◾加倍佳造型軟糖壁虎造型買1送1，5折（原價59元、特價30元）
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📍APP｜8月21日至9月17日
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🟡OK mart
📍門市｜即日起至9月4日（會員憑條碼）
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