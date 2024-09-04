今天就衝！7-11咖啡買20送20可寄杯　全家拿鐵、柳橙綠10元多一杯

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▲7-11和GoShare合作，9月4日起APP行動隨時取有濃萃美式買20送20、厚乳拿鐵買20送10等案型。（圖／業者提供）

▲7-11在APP推出開學收心優惠，大杯拿鐵18杯666元、大杯美式25杯666元。（圖／業者提供）

▲貝洛邦系列商品，包含法式經典可頌、金黃穀物核果、荷蘭起司德腸、石臼裸麥青提子。（圖／7-11提供）

▲購買指定多杯組並成功轉贈1杯給好友，可獲得厚乳拿鐵買一送一連結。（圖／業者提供）

▲全家今起拿鐵、柳橙綠第二杯10元。（圖／全家提供）

▲全家私品茶有指定飲品任選第2杯10元。（圖／業者提供）

▲萊爾富寄杯咖啡99杯優惠價，最低將近半價開喝。（圖／萊爾富提供）

▲OK超商門市會員憑條碼享優惠。（圖／業者提供）

咖啡控必衝！7-11歡慶CITY CAFE 20週年，今（4）日起行動隨時取濃粹美式買20杯送20杯，還有厚乳拿鐵買20送10。全家限時5天，有大杯特濃拿鐵、柳橙綠、奶茶同品項第2杯10元優惠。◾濃萃美式買20送20，5折（原價50元、特價25元）◾厚乳拿鐵買20送10，6.7折（原價65元、特價43元）◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡買20送8，7.1折（原價80元、特價57元）◾大杯精品美式／精品拿鐵買20送8，7.1折（原價110元、特價79元）◾大杯拿鐵18杯666元，6.7折（原價55元、特價37元）◾大杯美式25杯666元，5.9折（原價45元、特價27元）◾純奶茶／四季春奶青22杯666元，6.1折（原價50元、特價30元）◾大杯精品拿鐵9杯666元，6.7折（原價110元、特價74元）◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶16杯666元，6.9折（原價60元、特價42元）◾小杯精品拿鐵5杯＋指定貝洛邦5件375元，6.3折（原價120元、特價75元）◾小杯精品美式5杯＋指定貝洛邦5件375元，6.8折（原價110元、特價75元）◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大杯冰柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大杯冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾紅柚椰果紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾紅柚椰果白烏龍茶2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾大杯美式99杯2399元，5.4折（原價45元、特價24元）◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價30元）◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡5入買1送1，5折（原價115元、特價58元）◾曼陀珠葡萄買1送1，5折（原價22元、特價11元）◾加倍佳造型軟糖壁虎造型買1送1，5折（原價59元、特價30元）