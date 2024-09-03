中華男籃、夢想家利多！高柏鎧最快11月取得歸化資格還有望當本土

中華男籃戰力有望升級！中華民國籃球協會在社群上宣布，副秘書長張承中和高柏鎧（Brandon Gilbeck）已到戶政事務所辦理相關程序，並正式提出「國籍歸化申請」。據悉，盼能在今年11月左右通過，趕上亞洲盃資格賽。
高柏鎧通過條件有兩個，其一是「高專歸化」，符合連續兩年、每年合法在台居留183天以上，且須通過中文能力測驗，或是以「殊勳條款」方式取得資格。據了解，高柏鎧將走「殊勳條款」，以瓊斯盃亞軍的方式取得。
若高柏鎧取得歸化洋將資格，對於所屬球隊夢想家將是大利多。根據TPBL日前在會議中討論的方案，歸化洋將須在同一球隊待滿一定的時間，才能取得本土資。但目前還還不確定是3年還是5年。
高柏鎧有望快速取得本土資格
最終若版本定案為3年，高柏鎧將有望快速取得TPBL本土資格，對於新球季將是如虎添翼。
高柏鎧上季在夢想家出賽38場，場均出賽近30分鐘，繳出11.3分、11.7籃板的「雙十」成績單，同時還外帶2.5阻攻。
TPBL會長、立法委員莊瑞雄表示，他一直力推歸化制度化，就是期望在修法調降高專歸化的門檻後，往後的歸化球員能夠不必再像過去開特例。目前就是由內政部判定，高專跟殊勳哪種歸化方式最適合高柏鍇。
不過莊瑞雄亦提及，高柏鍇的狀況特殊在於他在今年的瓊斯盃也拿到亞軍的成績，相較戴維斯及阿提諾，更符合對國家有特殊功勳的條件，倘若主管機關認為在一級賽事的瓊斯盃取得佳績未達申請殊勳歸化的資格，後續體育署及籃協也應適時展開目前國際賽分級標準的檢討。
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若高柏鎧取得歸化洋將資格，對於所屬球隊夢想家將是大利多。根據TPBL日前在會議中討論的方案，歸化洋將須在同一球隊待滿一定的時間，才能取得本土資。但目前還還不確定是3年還是5年。
高柏鎧有望快速取得本土資格
最終若版本定案為3年，高柏鎧將有望快速取得TPBL本土資格，對於新球季將是如虎添翼。
高柏鎧上季在夢想家出賽38場，場均出賽近30分鐘，繳出11.3分、11.7籃板的「雙十」成績單，同時還外帶2.5阻攻。
TPBL會長、立法委員莊瑞雄表示，他一直力推歸化制度化，就是期望在修法調降高專歸化的門檻後，往後的歸化球員能夠不必再像過去開特例。目前就是由內政部判定，高專跟殊勳哪種歸化方式最適合高柏鍇。
不過莊瑞雄亦提及，高柏鍇的狀況特殊在於他在今年的瓊斯盃也拿到亞軍的成績，相較戴維斯及阿提諾，更符合對國家有特殊功勳的條件，倘若主管機關認為在一級賽事的瓊斯盃取得佳績未達申請殊勳歸化的資格，後續體育署及籃協也應適時展開目前國際賽分級標準的檢討。
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