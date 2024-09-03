中華男籃、夢想家利多！高柏鎧最快11月取得歸化資格還有望當本土

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▲第43屆威廉瓊斯盃中華藍歸化球員高柏凱。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2024.07.15）

▲莊瑞雄一直力推歸化制度化，盼能給台灣籃壇更好的制度。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

中華男籃戰力有望升級！中華民國籃球協會在社群上宣布，高柏鎧通過條件有兩個，若高柏鎧取得歸化洋將資格，對於所屬球隊夢想家將是大利多。根據TPBL日前在會議中討論的方案，歸化洋將須在同一球隊待滿一定的時間，才能取得本土資。但目前還還不確定是3年還是5年。最終若版本定案為3年，高柏鎧上季在夢想家出賽38場，場均出賽近30分鐘，繳出11.3分、11.7籃板的「雙十」成績單，同時還外帶2.5阻攻。TPBL會長、立法委員莊瑞雄表示，不過莊瑞雄亦提及，倘若主管機關認為在一級賽事的瓊斯盃取得佳績未達申請殊勳歸化的資格，後續體育署及籃協也應適時展開目前國際賽分級標準的檢討。