Melody 26歲就結婚！男友追到LA以為是真愛　見他婚後真面目崩潰

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▲女星Melody（殷悅）去年（2023）宣布和前夫吳育奇離婚。 （圖／翻攝自Melody IG）

▲Melody直言，當時覺得自己26歲已經足夠成熟，但發現自己的脾氣還是很任性。（圖／翻攝自YouTube）

女星Melody（殷悅）去年（2023）宣布和前夫吳育奇離婚，指雙方性格與思想理念差距太大，17年婚姻畫下句點。Melody過去的言論也被挖出，她曾在節目上透露，結婚前老公追求她很勤勞，讓她覺得雙方是真愛，沒想到婚後就露出真面目，讓她直呼，覺得自己真窩囊，「原來我也有這一天。」Melody曾經在《11點熱吵店》表示，在自己的原生家庭，父母非常恩愛，因此一直很希望可以擁有自己幸福的家庭，加上剛遇見老公時，對方追求很勤勞，有次她去泰國度假，沒空和老公約會，對方竟然直接飛到泰國，她到美國LA探望父母， 先生也直接追到美國，讓她認定對方是真愛，點頭嫁給對方。Melody直言，當時覺得自己26歲已經足夠成熟，但發現自己的脾氣還是很任性，認為沒必要因為成為妻子、媳婦就有任何改變，某次和老公吵架之後，一氣之下就愣著行李回到LA娘家，想說要讓老公來把她追回家，沒想到等了2個月，對方都完全沒有任何行動，媽媽見狀也問她：「妳要不要回台灣，現在是什麼狀況？」Melody這才找個藉口，對老公說自己美國的稅務已經辦完，自己找台階下，沒想到一回家，老公就給她一個大擁抱，若無其事問她說：「在美國渡假開心嗎？」她如今回想這段過去，覺得自己十分窩囊，她坦言早婚有好有壞，但女生要提前做好心理準備，結婚後必須要把小任性收起來。