新光金錯誤認知！中信金4點聲明　全體股東合意比董事會合意重要

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新光金併購案出現「雙龍搶珠」，中信金及台新都想併購新光金，卻也引發不少爭議及質疑。在中信金上周發出9大聲明後，新光金今（3）日在法說會也提出6大聲明回應，包括質疑中信金宣稱與前新光金董事長吳東進是合意併購，也將禮遇吳東進家族。對此，中信金晚間也發出4點聲明，強調新光金董事會對中信金公開收購案有錯誤認知，中信金所主張的合意，是以公開收購新光金控達51%持股，追求全體股東的合意，提供新光金股東最佳方案，不是植基於個別董事會的個別情感與考量因素。中信金表示，該公司所主張的合意，是以公開收購新光金控達51%持股，追求全體股東的合意，遠比雙方董事會的合意還來得重要。中信金提供新光金控全體股東最佳方案，而不是植基於個別董事會的個別情感與考量因素，而不考慮全體股東權益的併購方案。對於外界指稱中信金突襲，完全不符合事實。中信金表示，目前為止沒有買進任何1張新光金控股票、也沒有直間接派任任何1席董事，直到金融監督管理委員會同意公開收購後，才會進場買股票，何來突襲之說。主管機關已公開表達，中信金針對新光金控的公開收購申請案，符合相關法規，目前主管機關正在依照程序審核中。中信金說，新光金董事會雖與台新金董事會簽訂換股合約，惟仍待新光金控股東會通過，並且必須獲得主管機關核准，全案尚未生效。以上市公司董事會的忠實義務來說，在此期間若有更好的併購方案出現，新光金董事會有義務進行評估並向股東報告，以克盡上市公司董事職責。中信金表示，公開收購案一旦獲得主管機關核准，中信金將會將此公開收購案送抵新光金控董事會評估，也期待新光金控董事會本於忠實義務職責，審慎評估此案。實務上，絕無合意併購優先一事。中信金最後更強調，為了追求併購的和諧，在法律許可的範圍之內，將禮遇並平等對待所有新光金控客戶、員工及股東，不應排除任何人，並無不妥。