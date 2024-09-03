雞排妹結婚2年生子進度曝！「指數異常」遭疑回擊：不是生產容器

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▲「雞排妹」鄭家純2022年宣布嫁給日籍老公AKIRA，成為幸福的日本人妻。（圖／鄭家純臉書）

▲鄭家純在社群平台上發表去凍卵的影片。（圖／雞排妹IG）

「雞排妹」鄭家純2022年宣布嫁給日籍老公AKIRA，成為幸福的日本人妻，她在婚後仍然積極更新社群頁面，除了關心社會時事以外，還會積極與粉絲互動。今年31歲的她，做人進度也是大家都很關心的焦點。沒想到昨（2）日她無預警宣布終於完成凍卵，並分享了到醫院進行凍卵的過程，對於網友質疑，她也回擊：「女生結婚後不代表變成生產容器。」鄭家純在社群平台上發表凍卵的影片，「拖了3年，我終於完成凍卵啦」，她說在凍卵前做了不少功課，她指出以大部分生殖醫學中心的建議，生一胎需要10顆卵子，自己剛剛好符合生下一胎的安全範圍中：「先到醫院做了AMH檢查。過去一年AMH值掉了1，來到安全值邊緣的1.98，最後取卵13顆，篩選後凍卵10顆。這次的凍卵過程中幫自己打了8針排卵針，因為濾泡長得比較快，所以提前手術日期，在月經來的第12天做取卵手術。鄭家純說，整個手術過程約半小時不用住院，休息半小時就回家了。術後的恢復狀況像是月經第一天，後腰會有點痠痛，吃止痛藥後睡個午覺就沒事了，隔天可以正常出門工作，她也呼籲各位女性朋友，如果未婚確定未來想要生小孩，建議先去驗血看AMH數值，作為幾歲該凍卵的實際參考數值，AMH數值如果開始下滑就會掉得很快。如果是已婚女性的話他也建議凍卵，因為凍胚胎有十年保存期限，以及如果離婚之後冷凍胚胎必須被銷毀。消息曝光後，引來眾多網友留言「感覺好辛苦哦，但是凍卵成功就值得了」、「不怕打針，好強，我男生抽血都不敢看」、「看起來好痛，妳辛苦了」、「家純美女，一定要早點要凍卵」、「很辛苦、繁瑣的過程，辛苦了」，另外還有網友直接問：「妳不是已經結婚了嗎？勸妳還是早點生不要凍卵」，她則親回：「女生結婚後不代表變成生產容器，凍卵是對自己擁有規劃選擇權的保障」，獲得眾多粉絲稱讚：「回答真的很專業。」