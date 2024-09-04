確定了！全台首間「鳥貴族」9/20開幕　店址落腳中山站、菜單定價

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▲全台第一間鳥貴族9月20日開幕，就在新光三越台北南西店。（圖／官方提供）

▲日本福岡人氣時髦咖啡店「NO COFFEE」，也將在9月20日插旗新光三越台北南西三館1樓。（圖／官方提供）

免飛日本了！新光三越公布全台首間日本串燒「鳥貴族」確定將在9月20日開幕，店址就在新光三越南西一館5樓，日本定價為每一份360日圓（約新台幣75元），目前台灣定價尚未公開，而官方先前僅透露，由於「原物料、醬料仍須仰賴日本進口，還有日圓匯率」，2原因影響台灣售價仍略高於日本。日本大人氣居酒屋「鳥貴族」要來台灣啦！說到日本居酒屋，就不得不提到「鳥貴族」，「鳥貴族」是道地燒鳥居酒屋首選，也是旅遊日本必吃的口袋名單之一！ 因每一串燒烤料理在日本都只要360日圓，只要相當於約台幣75元就可以體驗到各式雞肉料理而大受歡迎，涮嘴的串燒配上，小酌一杯，是下班約會的首選。而台灣首店就選在「新光三越南西一館5樓」，百貨宣布即將於9月20日正式開幕，在台灣就可以吃到鳥貴族招牌串燒。除了鳥貴族外，還有日本福岡人氣時髦咖啡店「NO COFFEE」，也將在9月20日插旗新光三越台北南西三館1樓，除了有咖啡師精心沖出的咖啡之外，還有跳脫傳統咖啡廳的時尚元素，讓大家不用出國也可以感受來自福岡的美好片刻。此外，10月3日還有「牛喜寿喜鍋」插旗新光三越台北南西三館B2，以及來自初魚集團的品牌「長浜魚屋」(西區首發)，主打平價即享高品質黑鮪魚，同樣選在10月3日開幕；接下來還有日式炒麵專門店、鐵板料理的「長田本庄軒」(西區首發) 則是預計10月下旬開幕。