美股9月首開市主要指數齊黑！輝達挫5％領跌科技股　道瓊摔400點

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美股3日開盤主要指數齊聲走低，由於昨日週一適逢美國勞動節放假，3日是美股9月首個交易日，按照往年慣例9月都是股市行情較清淡的一個月份，今年似乎也不例外。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌484.01點、約1.16％；標普500指數下跌86.77點、約1.54％；那斯達克指數下跌416.51點、約2.35％；費城半導體指數下跌296.74點、約5.75％。根據《CNBC》報導，備受華爾街關注的輝達（Nvidia）帶頭下跌給晶片股與科技股帶來壓力，輝達早盤一度下跌5.88％，報112.35美元。受到輝達拖累，台積電ADR在早盤也一度下跌5.10％，報162.95美元。其他晶片股像是美光和超微（AMD）也均下挫，VanEck半導體ETF在早盤一度下跌逾4％。美國供應管理協會週二公布製造業指數（PMI）為47.2％，較7月有所回升，但低於市場預期的47.9％；而標普全球公布的美國製造業PMI終值則為47.9，較7月下滑。兩項數據均顯示美國工廠的活動似乎仍處於疲軟，也再次引發人們對於美國經濟成長放緩的擔憂。分析師坦塔雷利（Larry Tentarelli）表示，「市場似乎對任何數據都感到非常不安」，如今股市對於任何數據都相當敏感。美國將於本週發布8月就業報告，屆時數據好壞可能會再度左右市場走勢。9月也是美股季節性逆風的月份，因為根據近10年平均統計，9月是標普500指數一年之中表現最差的月份。