吳東亮被疑滲透董事會？新光金2大股東新勝、新光實業要告抹黑者

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針對傳出台北地檢署接獲檢舉，新光金董事會早被台新金董事長吳東亮滲透，「新新併」有可能是一場假合意的合併案，背後恐涉及到背信等罪責，更違反「金金分離」原則。對此，不僅吳東亮、台新金都發聲明否認，新光金也重訊說明，而新光金兩大股東新勝及新光實業今（3）日同樣發出聲明駁斥，更將依證交法、誣告及妨害秘密及隱私等刑責的規定，予以最嚴厲的刑事告訴追究，以遏不法並維全體股東的合法權益及金融市場秩序的穩定。根據《鏡週刊》報導，台新金董座吳東亮是「嘉浩股份有限公司」指派到台新金控擔任董事長，彭雪芬則是「嘉浩股份有限公司」指派到新勝公司擔任董事，新勝公司則獨資成立新柏公司，新勝及新柏共持有新光金3.006%股票，後續新柏再指派魏寶生、吳東明及洪士琪與林敦仁等4人到新光金擔任董事，換句話說，吳東亮和彭雪芬夫婦透過「嘉浩股份有限公司」同時控制台新金及新光金，明顯違反「金金分離」原則。去年8月舉行股東會時，非新勝公司董事的吳東亮卻在場，有股東詢問新勝如何選派魏寶生等4名董事進新光金時，新勝的股東也是新柏公司董事長的吳東勝表示：「是也麻煩台新那邊幫忙大家來研究」，不過話還沒說完，吳東亮就急表示「與台新無關啦，是我個人啦，我是大股東的身分。」知情人士透露，雖然吳東亮強調指派董事到新光金與台新金無關，但他承認新光金的法人董事是他個人決定。而目前台北地檢署已接獲相關錄音檔。不過，對此指控，吳東亮今日也親自回應表示，音檔是被盜錄，偽造剪接，那是很多的會議，根本就不應該錄的。台新金也發出聲明強調「非事實」，台新金與新光金為2家獨立的金控公司，新光金董事新柏公司的4席法人代表並非台新金負責人的關係人，業由主管機關檢視確認無違反「金金分離」規定，且經媒體數次報導主管機關認定前揭事宜符合金金分離規定的看法。新光金也發出重訊表示，錄音內容純屬公司法人股東其單一股東的家族爭議，4名董事是新光金法人股東依公司法第192-1條規定提名，經112年股東常會選任當選，董事及其關係人並無同時擔任其他金融控股公司的董事、監察人或總經理情事，業經主管機關檢視，確認符合「金金分離」原則。新勝及新光實業今日也發出共同聲明強調，身為新光金的股東，依法行使提名、選舉並參與表決的權利，為憲法及法律明文保障股東權的行使，與金金分離的行政監管完全無涉，更為公司法及企業併購法所明定的權利，亦無利害關係迴避的適用。新勝及新光實業更強烈譴責若干人士為阻撓進行中的併購案件，無視法律規範且刻意扭曲抹黑，惡意竊錄及剪輯編造並予非法散播，趁隙扭曲煽惑集中市場之交易秩序，且以明知不實的事項恣意興訟。兩家公司還說，公司之前顧及家族公司舊誼，百般容忍，一再呼籲其等應對法規範之遵循及市場秩序之維持妥為自重，詎竟仍不知幡悔，仍屢屢恣意侵害社會法益擾亂市場秩序，刻將依證交法、誣告及妨害秘密及隱私等刑責的規定，予以最嚴厲的刑事告訴追究，以遏不法並維全體股東的合法權益及金融市場秩序穩定。