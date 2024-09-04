9月「開門黑」！輝達重摔近10%　美股狂瀉626點、那指重挫逾3%

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週二（3日）是美股9月交易首日，但美國ISM製造業數據疲軟，引發經濟成長擔憂，被稱為「華爾街恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）也飆高至30%，在投資者因經濟數據不佳導致市場普遍拋售的情況下，對人工智慧的樂觀情緒減弱，美股4大指數週二全數淪陷，輝達重跌9.53％、收108.00美元。道瓊工業指數收盤暴跌625.15點；標普500指數重跌2%；受到輝達拖累影響，那斯達克指數重摔逾3%；三大指數均創下自8月5日全球拋售以來的最大單日跌幅。費城半導體指數下殺近8%，創2020年3月以來最差表現。週二上午，兩份製造業生產數據顯示出疲軟跡象，市場最初一度下跌。標普全球指數顯示，製造業生產數據從7月到8月有所下降，而美國供應管理協會（ISM）的數據低於接受道瓊調查的經濟學家預期水平。據美國供應管理協會的最新數據，8月製造業指數雖從7月的46.8升至47.2，但仍低於經濟學家預期的47.5。這些數據再次引發人們對美國經濟成長放緩的擔憂，導致上月初備受關注的股市出現拋售。藍籌每日趨勢報告（Blue Chip Daily Trend Report）的首席策略師坦塔雷利（Larry Tentarelli）表示，「目前市場似乎對任何數據都十分敏感，這已經成為一個非常依賴數據的市場。」另一個值得關注的焦點是將於週五公佈的8月份就業報告，該報告可能會影響美國聯準會（Fed）在本月會議上降息的幅度。隨著通膨逐漸降溫，政策制定者正密切關注勞動力市場的恢復情況。對投資者來說，關注重點在於7月份就業報告中經濟放緩的跡象是否被誇大，或者是經濟放緩的早期預警。任何壓力跡象都應給聯準會施加壓力，迫使其進一步降息。根據《股票交易者年鑑》，9月份是標普500指數自1950年以來百分比跌幅最大的月份。美國銀行公司的反向情緒指標上個月升至近兩年半以來的最高水平，接近美國股票的「賣出」訊號。美國投資研究機構CFRA Research分析師史托瓦爾（Sam Stovall）表示，「歷史經驗告訴投資者，現在要記好安全帶，因為在選舉年，這種連續的季節性下滑已經轉移到9月和10月。」輝達下跌近9.53%，至每股108.00美元，大幅跌破50日均線，市值蒸發近2800億美元，總市值報2.65兆美元。輝達收到美國司法部的傳票，涉嫌違反反壟斷法，這使得政府的調查離正式起訴更近一步，導致輝達盤後股價又下跌超 2%。此外，投資者在業績報告不佳以及對人工智慧行業未來的質疑聲中持續撤資，其他晶片股也紛紛下跌，博通、高通均下跌超過6%，台積電ADR崩6.53%。波音公司下跌7.32%，富國銀行將波音公司的評級下調至「賣出」，並表示很難看到其股價有任何上漲空間，導致該公司股價下跌。道瓊工業指數暴跌626.15點或1.51%，收40936.93點。標普500指數下挫119.47點或2.12%，收5528.93點。以科技股為主的那斯達克指數重摔577.33點或3.26%，收17136.30點。費城半導體指數大跌399.82點或7.75%，收4759.00點。