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柯文哲搭機赴花蓮出席傅崐萁母告別式　低語「再開記者會」

記者林詠青／台北報導

▲民眾黨主席柯文哲抵達松山機場欲搭機飛往花蓮參加傅崐萁母親的告別式。（圖/讀者提供，2024.09.04）
▲民眾黨主席柯文哲抵達松山機場欲搭機飛往花蓮參加傅崐萁母親的告別式。（圖/讀者提供，2024.09.04）
民眾黨主席柯文哲涉京華城案，2日才獲無保請回，但檢方昨已提出抗告，預計今（4）日開庭。柯文哲今早走出家門時，被媒體追問是否擔心羈押庭、小草輕生等問題都不發一語，直接上車離開，前往松山機場搭機參加藍委傅崐萁母親劉滿蘭老太太的告別式。他在機場面對媒體包圍，則是低語「再開記者會」。

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柯文哲跟國民黨主席朱立倫、藍營大老連戰、吳伯雄等人，都名列傅崐萁母親治喪榮譽主委，他上月已先赴花蓮拈香，今天一早則將前往松山機場，與藍委一起搭機出席告別式。

針對北檢昨下午5時已提出抗告，預計今天可能召開羈押庭；以及曾在北檢聲援的小草黃姓男子輕生過世等提問，柯文哲走出家門時都沒有回答，逕自上車離開。到松山機場時，柯則表示會再開記者會。

而京華城案除了北檢針對柯文哲無保請回提出抗告之外，前副市長彭振聲的律師也提出抗告。至於柯文哲政治獻金假帳案，北檢昨晚則將柯競辦財務長李文宗由證人改列被告，以偽造文書罪200萬元交保，限制出境、實施電子監控，此案是否也會約談柯文哲？外界都在關注。

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