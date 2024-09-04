柯文哲搭機赴花蓮出席傅崐萁母告別式　低語「再開記者會」

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民眾黨主席柯文哲涉京華城案，2日才獲無保請回，但檢方昨已提出抗告，預計今（4）日開庭。柯文哲今早走出家門時，被媒體追問是否擔心羈押庭、小草輕生等問題都不發一語，直接上車離開，前往松山機場搭機參加藍委傅崐萁母親劉滿蘭老太太的告別式。他在機場面對媒體包圍，則是低語「再開記者會」。柯文哲跟國民黨主席朱立倫、藍營大老連戰、吳伯雄等人，都名列傅崐萁母親治喪榮譽主委，他上月已先赴花蓮拈香，今天一早則將前往松山機場，與藍委一起搭機出席告別式。針對北檢昨下午5時已提出抗告，預計今天可能召開羈押庭；以及曾在北檢聲援的小草黃姓男子輕生過世等提問，柯文哲走出家門時都沒有回答，逕自上車離開。到松山機場時，柯則表示會再開記者會。而京華城案除了北檢針對柯文哲無保請回提出抗告之外，前副市長彭振聲的律師也提出抗告。至於柯文哲政治獻金假帳案，北檢昨晚則將柯競辦財務長李文宗由證人改列被告，以偽造文書罪200萬元交保，限制出境、實施電子監控，此案是否也會約談柯文哲？外界都在關注。