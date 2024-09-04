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賈永婕上任101董座首日　年薪數字曝光！深夜突發9照洩心境

記者藍詩孟／綜合報導

▲賈永婕上任101董座第一天，受訪時低調透露自己的年薪範疇，深夜她也在臉書發文曬出9張照片，曝光自己的真實心境。（圖／資料照）
▲賈永婕上任101董座第一天，受訪時低調透露自己的年薪範疇，深夜她也在臉書發文曬出9張照片，曝光自己的真實心境。（圖／資料照）
50歲女星賈永婕昨（3）日到101報到，正式上任101董座，吸引大批媒體到場拍攝；賈永婕也撥空跟大家聊天，不只曝光年薪範疇，晚間賈永婕還曬出她的全新識別證；深夜11點多時，賈永婕更在臉書發文，po出9張上任美照，曝光自己的真實心境，笑喊：「我的101冒險旅程正式展開！期許自己勇於承擔、勇於開創！」

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▲賈永婕出席台北101第十屆董事長及總經理上任媒體茶會。（圖／記者陳明安攝，2024.09.03）
▲賈永婕昨日上任，在記者會上大方跟媒體聊天。（圖／資料照）
賈永婕形象超正面　接101董座笑曝年薪

賈永婕因形象正面、在疫情時號召權貴捐款助醫護，被封為「防疫女神」，今年她又接下101董座職務，打算透過自己的行銷力，讓更多人看到台灣。賈永婕昨日受訪時笑說，自己最想跟韓國男神玄彬合作，更透露101接下來不只會和現代百貨交流，也會和樂天集團接洽，剛上任就計畫滿滿。

除此之外，賈永婕也大方曝光自己的年薪，表示數字和總經理的薪水差不多；據傳，101總經理年薪約為500多萬元，賈永婕笑說薪水大概能負擔兒子出國唸書的學費，但賈永婕上任董座後就不能再接別的品牌的廣告代言，只能做公益活動，等於沒有其他額外收入，但賈永婕還是相當喜歡這份工作。

▲賈永婕101董事長識別證（圖／賈永婕IG）
▲賈永婕曬出她的全新識別證，笑喊「新生報到」。（圖／賈永婕IG）
賈永婕上任第一晚　深夜突發9照曝心境

昨晚下班後，賈永婕也在IG限時動態貼出識別證照片，笑說自己是：「新生報到」。深夜11點多時，賈永婕又在臉書發文，一連貼出9張美照，分享自己的心情：「我的101冒險旅程正式展開！期許自己勇於承擔、勇於開創！」貼文曝光不到半天時間，就獲得1.3萬名粉絲按讚，除了好友郁方留言：「新生新氣象」，男星吳鳳也鼓勵賈永婕：「新任務加油」，大家紛紛為她加油打氣。


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