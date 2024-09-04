俄羅斯駁賴清德言論！諷「吠叫」再挺一中　稱：台灣無權代表北京

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▲賴清德日前接受《雅琴看世界》專訪時質問中國，「為什麼不拿回俄羅斯佔有璦琿條約所簽的那些土地？」（圖／《雅琴看世界》提供）

總統賴清德日前受訪時談及中國侵略台灣的目的，指出中國並非為了「領土完整」，否則也應該尋求在清朝時割讓給俄羅斯的領土。對此，俄羅斯外交部發出聲明回應，聲稱俄中2國在2000年代簽署的條約已解決邊界問題，並用「吠叫」來形容賴清德，稱「台灣當局領導人無權代表北京發表任何聲明」。賴清德日前接受電視主持人張雅琴「雅琴看世界」訪問時，談及中國侵略台灣的目的，直言中國想併吞台灣並非為了「領土完整」，而是為了「改變以規則為基礎的世界秩序」，否則「為什麼不拿回俄羅斯佔有璦琿條約所簽的那些土地」。俄羅斯外交部3日時，在官網的「媒體問答」欄目下，發布了發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova，音譯為札哈洛娃）針對賴總統發言的回應。沙卡洛娃表示，就俄方立場，俄羅斯聯邦以及中華人民共和國之間，於2001年7月16日所簽訂的《睦鄰友好合作條約》之中，明定相互放棄對對方的任何領土要求，而這項條約是俄中雙邊關係的基礎文件。沙卡洛娃進一步指出，俄中雙方隨後在2004年10月14日，簽署了《俄中邊界東段補充協定》，落實該條約中的共識，解決雙方既存的所有邊界爭議。這樣的立場在由俄中高層和最高層共同通過的一系列文件中也獲確認。沙卡洛娃在回應中重申，俄羅斯一貫堅持「一個中國原則」，中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，因此「台灣當局領導人無權代表北京發表任何聲明」。最後，沙卡洛娃稱，俄方建議賴清德「多關注島內經濟問題，並以建設性態度回應中國領導人提出的和平統一建議。」並強調，「我們相信，北京的朋友們與我們的立場一致。」沙卡洛娃在回應當中，也同樣展現出「戰狼」姿態，稱「希望台灣當局在看待外國事務時，不要太高估自己」，更表示受美國人煽動、主張分裂主義的賴清德可以恣意「吠叫」，但這不會給他個人或台灣民眾帶來任何好處。賴清德的的姓氏俄文寫法（Лай）和俄語發音與「犬隻吠叫」一詞的俄文寫法（лаять）和俄語發音相似。不過對比俄羅斯的強硬回覆，中國官方至今仍未對此議題做出回覆。