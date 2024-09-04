歐漢聲重提22年前往事！突認舊愛Makiyo「被搶走」　疑暗酸羅志祥

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▲歐漢聲（左）突然在節目上提到前女友Makiyo，嚇到一旁的吳宗憲（右）。（圖／我愛小明星大跟班YouTube）

▲歐漢聲（圖）提到和Makiyo在一起的往事，更脫口：「那時候還沒被搶走」，疑在暗酸羅志祥。（圖／我愛小明星大跟班YouTube）

▲Makiyo最為人知的一段感情，就是和歐漢聲（左）、羅志祥（右）的三角戀。（圖／歐漢聲、羅志祥IG）

45歲男星歐漢聲（歐弟）22年前曾跟日本籍的女藝人Makiyo（川島茉樹代）交往，但歐弟當兵後就被分手，據傳是因為Makiyo愛上男星羅志祥，當年這段演藝圈八卦廣為人知。而近日歐弟代班主持節目《小明星大跟班》時，又重提當年往事，更當場吐出1句話，疑似在暗酸羅志祥，讓主持人吳宗憲聽後也嚇到飆髒話，訝異的說：「他（歐弟）放開了！他放開了！」《小明星大跟班》日前播出主題聊到男女情感，吳宗憲說他聽過很多日本女生一輩子都沒被老公看過素顏，歐弟聽後附和：「是真的，我跟Makiyo認識的時候，我從來沒有看過她素顏，就是我那時候跟她交往的時候啊…」話說到一半，吳宗憲聽到關鍵字突震驚喊道：「你現在要說出來？交往？」被歐弟侃侃而談的舉動嚇到飆髒話。看到歐弟不以為意，吳宗憲也笑說：「他放開了！他放開了！」歐弟更開玩笑回答：「那時候（Makiyo）還沒被搶走，不是…好了啦，過去了，大家都結婚了。」歐弟的大膽發言讓現場眾人驚出一身冷汗，疑似在暗酸當年好兄弟羅志祥。不過歐弟接著分享，他是要說Makiyo當年連跟他去游泳都會化妝，而且還是防水妝，玩水後依舊不會脫妝，讓他相當驚訝。回顧歐弟、Makiyo、羅志祥這段三角戀，當年歐弟跟羅志祥從「四大天王」時期到後來的「羅密歐」階段，是形影不離的好兄弟。後來在2002年歐弟和Makiyo交往，兩人在一起沒多久後歐弟就入伍當兵，把女友託付給羅志祥照顧，怎料歐弟還沒退伍就被兵變，遭Makiyo分手還疑似被戴綠帽。外傳當時Makiyo因和羅志祥越走越近，才分手歐弟，不過Makiyo否認腳踏兩條船說法，羅志祥也不承認和Makiyo交往，但團體羅密歐就此解散，羅歐二人再也沒合體，其中干係不言而喻。