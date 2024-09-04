柯文哲無保請回吐這句話　沈富雄嘆沒風度：跟以前完全背道而馳

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過2天漫長訊問過程，台北地院在2日凌晨3時左右裁定無保請回，柯文哲隨後在臉書發文，指自己在被捕的這2天當中，可以說是被「極盡壓迫跟凌虐」，並感謝法官扛住了所有的壓力。對此，前立委沈富雄表示，「我覺得柯文哲好沒有風度，他說法官抗壓，那如果第二次、第三次把你關起來，壓力就沒有了？所以柯文哲講的東西都很奇怪」。沈富雄3日在節目《少康戰情室》中表示，柯文哲現在是在角色扮演，可是犯了個毛病，就是用自己的角度來看問題，若從與他對立的角度來看問題，說法就會不一樣了。沈富雄舉例，「比如柯文哲說檢方舉全國的力量來研究我，然後肯定法官不錯，扛得下壓力」，讓他質疑「我請問一下柯文哲是什麼壓力？是小草的壓力嗎？上面的壓力嗎？民進黨的壓力嗎？顯然他是講籠統的民進黨壓力」。沈富雄直言，覺得柯文哲很沒風度，說出來的話和以前他剛出道時完全背道而馳，「人家放你一馬就肯定他，而且他說法官抗壓，那如果第二次、第三次再把你關起來，壓力就沒有了？這不同的法官有不同的壓力忍受度嗎？」沈富雄認為，柯文哲所講出來的東西都很奇怪，而檢方在整個過程也有點笨拙、零零落落。