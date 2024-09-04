美經濟降溫？恐慌指數飆逾30%　費半跌逾7%、台指期夜盤重挫687點

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美國昨（3）日公布經濟數據，8月製造業活動連續第5個月萎縮，引發經濟降溫疑慮，導致恐慌指數VIX飆逾30%，引發科技股迎來賣壓，其中輝達下跌逾9%，費半重挫逾7%，創下2020年3月以來最大跌幅，也拖累台指期夜盤重挫687點，恐怕也會影響到今（4）日台股表現。美國股市昨日是9月第一個交易日，美國供應管理協會（ISM）公布數據顯示，8月製造業指數雖從7月的46.8升到47.2，但仍低於經濟學家預期的47.5，製造業景氣顯示連續第五個月萎縮，並且也顯示出支付價格上升，這可能是一個令通膨鷹派擔心的跡象；再加上市場對中國經濟成長的疑慮，影響到原油、銅等大宗商品市場走勢。經濟數據接連透露出壞消息，引發經濟成長擔憂，導致恐慌指數VIX飆升超30%，AI股全數走跌，拖累費半指數重挫逾7%，創下2020年3月以來最大跌幅，其中費半重挫逾9%，市值一晚之間蒸發了2789億美元。觀察美股各大指數表現，道瓊指數大跌626.15點或1.51%，收40936.93點；那斯達克指數大跌577.33點或3.26%，收17136.3點；標普500指數大跌119.47點或2.12%，收5528.93點；費半指數崩跌399.82點或7.75%，收4759點。科技五大天王全數收低，Meta下跌1.83%，蘋果下跌2.72%，Alphabe下跌3.68%，微軟下跌1.85%，亞馬遜下跌1.26%。半導體股全軍覆沒，輝達跌9.53%，博通大跌6.16%，美光大跌7.96%，高通大跌6.88%，應用材料大跌7.04%，德儀大跌5.84%，AMD大跌7.82%。台股ADR多數收低，台積電ADR大跌6.53%，日月光ADR重挫8.81%，聯電ADR下跌6.04%，中華電信ADR逆勢上漲0.05%。美國科技股殺聲隆隆，以輝達為首的AI、半導體族群跌勢慘重，跟台股連動最大的費半指數也重挫逾7%，也拖累台指期夜盤重挫687點，恐怕也會影響到今日台股表現。