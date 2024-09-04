美國網球公開賽／詹皓晴1:2大逆轉衛冕冠軍！闖女雙4強寫生涯最佳

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2024美國網球公開賽繼續進行，本屆賽事台灣目前只剩下詹皓晴還在籤表中奮戰，今（4）日這位雙打好手在女雙8強戰和搭檔Veronika Kudermetova上演大逆轉，以4：6、7：5、6：3擊敗頭號種子、上一屆美網冠軍Gabriela Dabrowski／Erin Routliffe，晉級女雙4強，寫下生涯最佳成績。今年來到30歲的詹皓晴，生涯大滿貫女雙最佳成績是在2017年的溫網，她打進到冠軍戰，拿下亞軍；2018年在溫網則曾打進4強；至於在澳網和美網的最佳成績則都是8強，她於2015、2017兩度在法拉盛公園打進半準決賽。今天和Kudermetova在女雙8強碰到衛冕冠軍、也是頭號種子的Dabrowski／Routliffe，首盤她們先以4：6輸掉，次盤雙方激戰到第12局，不分軒輊，詹皓晴和Kudermetova頂住壓力完成破發，以7：5扳回一城。決勝第3盤，詹皓晴／Kudermetova先被破發，不過兩人隨後在第6和第8局破發成功，在錯過一個賽點後，終於拿下勝利，以6：3終結Dabrowsk／Routliffe的連霸美夢。詹皓晴晉級之後，將在4強戰對上烏克蘭和拉脫維亞的組合Lyudmyla Kichenok／Jelena Ostapenko，其中Ostapenko過去曾是法網女單冠軍，實力不容小覷。