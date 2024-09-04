台股一度大跌逾千點　新台幣早盤也重貶逾1角

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台北股、匯市今（4）日早盤同步走跌，台股重挫逾千點，新台幣兌美元早盤也重貶逾1角，一度下探32.182元，貶值1.2角。由於美國製造業數據表現疲軟，加劇對經濟硬著陸的疑慮，市場靜待周五美國公布的就業數據。美元指數續支撐在101.7附近。至於亞洲主要貨幣日圓兌美元早盤一度回升至144.887，目前拉回至145.319附近，韓元兌美元則從1337.78一度回貶至1343.17，目前在1342.07附近盤整，離岸人民幣兌美元在7.1139至7.1219游走。至於新台幣兌美元今日早盤以32.08元、貶值1.8分開出，在台股重挫逾千點之下，新台幣兌美元進一步下探32.182元，重貶1.2角，不過，由於市場也在觀望美國就業數據公布，目前新台幣在32.172至32.182元震盪整理。