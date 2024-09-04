NBA／退役後成為球隊老闆？Stephen Curry表達興趣：絕對值得考慮

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除了「詹皇」LeBron James之外，金州勇士球星Stephen Curry也對於退役後擁有一支球隊感興趣。這位4屆NBA總冠軍得主已經有開始思索、規劃退休後的生活。CNBC的《Squawk on the Street》節目中，Curry談到了他剩餘的籃球生涯、目前經營的各種生意以及職業生涯結束後的目標。Curry目前已擁有一家媒體公司Unanimous Media和高爾夫相關的投資，這位十次入選 NBA 全明星的球員在受訪時告訴 CNBC，他對擁有一支NBA球隊也很感興趣。「對我來說，這絕對是值得考慮的，」Curry說，「我認為我可以很好地幫助NBA維持目前的輝煌以及做好成為冠軍球隊運營所需要的一切。」Curry長期競爭對手、奧運美國男籃隊友LeBron James此前也曾表達過對擁有一支NBA球隊的興趣，特別是拉斯維加斯新球隊的經營權。Curry剛剛續簽了一份為期1年價值6260萬美元的合約，使他將為金州勇士隊效力到2027年，這位帶領美國男籃在巴黎奧運上奪得金牌的明星後衛表示，自己還有很多必須要以球員身份完成的使命，他說：「在聯盟扮演其他角色之前，我在球場上還有很多事情要做。」至於為什麼想要一支NBA球隊，Curry表示，看到前NBA巨星Michael Jordan擁有夏洛特黃蜂隊，以及聯盟在近年有擴張意圖，激起了他對球隊所有權的興趣。他表示，透過近距離觀察勇士老闆Joe Lacob和Peter Guber等人如何經營，讓他了解到如何管理一支世界級的球隊，「他們為了創造一流的觀賽體驗，進行的投資讓我們感受到被照顧，讓我們能夠打出高水準的比賽。」