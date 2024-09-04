英特爾今年大跌近60%！恐遭踢出道瓊成分股　分析：輝達有望取代

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美國晶片大廠英特爾（Intel）與微軟（Microsoft）是在1990年代後期、正逢網路熱潮時，最早被納入道瓊工業指數的兩家科技公司。如今有分析師指出，英特爾今年以來股價暴跌，恐怕會影響道瓊成分股中的地位，而AI晶片大廠輝達（NVIDIA）有望取代英特爾，被納入道瓊成分股當中。根據路透社報導，分析師和投資者表示，英特爾今年股價已經大跌近60%，這使其成為道瓊工業指數中表現最差的公司，且其股價在該指數中屬於最低的成分股，因此很可能會被踢出道瓊工業指數中。若是被移出道瓊成分股，將使英特爾已經受損的聲譽雪上加霜。報導指出，英特爾曾經放棄對OpenAI的投資，而錯過了人工智慧蓬勃發展的熱潮。此外，英特爾為挑戰台積電（TSMC）所建立的晶圓代工業務部門也虧損連連。為了籌集資金進行轉型，英特爾在上月的財報中宣布暫停派息並進行裁員，影響了15%的員工。但有分析師和前董事會成員認為，這些舉措可能已經為時已晚，對於英特爾來說作用有限。金融服務公司卡森集團（Carson Group）首席市場策略師戴崔克（Ryan Detrick）表示，「英特爾被移出道瓊成分股可能是早已註定的事情」，並補充稱，最新的財報結果可能是最終促使英特爾被移出道瓊工業指數的推動力。據瑞銀證券說法，全球半導體銷量在7月相比6月下降了11.1%，且低於過去五年和十年的平均水平，這主要是由於記憶體晶片銷量減少。金融諮詢公司Summit Insights分析師陳金蓋（Kinngai Chan）指出，「終端市場需求對英特爾不利，此外，他們在產品路線圖上的失誤也是一個問題。」與標普500指數不同，納入道瓊工業指數的主要考量是股價。道瓊工業指數的選擇委員會監測指數中最高股價與最低股價之間的差距，通常不希望這一差距超過10倍。目前最高股價「聯合健康集團（UnitedHealth Group）」的價格約為英特爾的29倍。此外，英特爾也是該指數中影響力最小的成員，若以8月29日收盤價20.13美元計算，其權重僅為0.32%。儘管移出道瓊工業指數將對英特爾的聲譽造成更大影響，但這也會進一步打擊其股價。英特爾股價自2000年8月創下歷史新高以來已下跌超過70%，使得英特爾的市值30年來首次低於1000億美元。據Gabelli Funds研究分析師馬基諾（Ryuta Makino）說法，輝達很可能將取代英特爾成為道瓊工業指數的一員。由於今年輝達的股價上漲了超過160%，也因此成為了全球最有價值的公司之一，這得益於其晶片在推動生成式AI的重要作用。此外，5月份進行的股票分割也增加了其被納入道瓊指數的機率。不過也有投資者認為，輝達的波動性可能太大，無法符合道瓊工業指數的穩定股票偏好。西諾佛信託公司（Synovus Trust Company）資深基金經理人摩根（Daniel Morgan）則表示，有著近百年歷史的半導體製造商德州儀器（Texas Instruments），也是取代英特爾進入道瓊工業指數的可能之一。