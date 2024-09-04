台南市長選舉最新民調出爐！謝龍介驚人支持度曝　與這人不相上下

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2026台南市長選舉，民進黨內已悄悄開打，湧言會召集人王定宇、總統賴清德子弟兵林俊憲、立委陳亭妃被認為是台南市長候選人潛在人選；而國民黨則可能推派立委謝龍介再度參選。《TVBS》最新民調顯示，若陳亭妃與謝龍介對決，陳亭妃獲得支持度46%，領先謝龍介的35%；若是民進黨派出林俊憲，他與謝龍介的支持度則在誤差範圍之內；若派出王定宇，謝龍介支持度則略高於對手。根據《TVBS》最新民調，若民進黨推派陳亭妃參選台南市長，與國民黨謝龍介對決，陳亭妃支持度為46%，謝龍介則獲得35%市民支持，雙方差距一成以上；如果林俊憲代表民進黨參選，與國民黨的謝龍介對決，謝龍介支持度為38%，林俊憲為37%，雙方支持度相當；如果民進黨是由王定宇代表參選，台南市民對國民黨謝龍介的支持度為40%，略高於王定宇的35%，差距5個百分點。本次調查是TVBS民意調查中心於113年8月27至8月30日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1102位20歲以上台南市民，其中拒訪為200位，拒訪率為18.1%，最後成功訪問有效樣本902位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。