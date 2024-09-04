摩羯颱風沒來不能鬆懈！外圍環流中南部下雨、大台北飆36度高溫

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▲ 摩羯颱風9月4日預測路徑，確定已經遠離台灣。（圖／翻攝氣象署）

▲氣象署今早針對9縣市發出高溫燈號。（圖／翻攝氣象署官網）

摩羯颱風會不會進來台灣？各國模擬路徑趨於一致，摩羯颱風確定不會對台灣直接造成影響。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，雖然摩羯颱風對台灣來說是在逐漸遠離，不過外圍風場配合高壓環流的偏東到東南風，仍為台灣附近帶來水氣，今（4）天到明（5）天東半部、恆春半島將有局部短暫陣雨，中部以南地區午後可能有局部熱對流雷雨，而大台北則可能會出現36度以上高溫。摩羯颱風進入南海後結構重整，強度開始有明顯加強的現象，未來將發展為中度颱風，並且持續往海南島方向移動。摩羯颱風對台灣來說是在逐漸遠離，不過外圍的風場配合高壓環流的偏東到東南風，仍為台灣附近帶來水氣，吳聖宇提到，今、明包括東半部地區、恆春半島甚至到高屏一帶受到這些水氣的影響，將有局部短暫陣雨，其中在台東、恆春半島等地有局部較大雨勢發生機會，另外就是在中部以南地區午後可能有局部熱對流雷雨，同樣會有短時較大雨勢出現的可能性，中部以北到大台北一帶天氣相對較為穩定，以多雲到晴為主。另一個要特別注意的就是受到偏東風過山下沉作用的影響，包括大台北、西半部局部地區將有高溫出現，高溫可能來到36度或以上，外出務必要做好防曬、防中暑的準備。最後要提醒北部沿海、台灣海北部、東南部及恆春半島沿海將有較大風浪，到海邊活動同樣要小心。摩羯颱風逐漸離開，但是台灣附近仍位於大範圍的低壓帶內，一直到週末各地的午後熱對流發展都將會比較旺盛，可能出現局部大雷雨的情況，天氣還是比較不穩定，安排假期活動時要多留意天氣變化的情況。溫度也會持續偏高，各地高溫仍普遍有33-35度，局部地區有36度以上高溫出現的機會。