▲大S宣傳「麻六記」有功？傳向汪小菲討18億　她火速打臉張蘭律師

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▲大S（右）近日被造謠向汪小菲（左）經營的麻六記索賠18億元。（圖／汪小菲微博）

▲大S工作室火速出面澄清謠言，強調都是不實資訊，會對造謠者提告。（圖／大S工作室微博）





女星大S（徐熙媛）和前夫汪小菲在2021年離婚後官司不斷，近日又傳出大S向汪小菲索賠4億人民幣（約新台幣18億元）的消息，據傳大S認為自己為汪小菲、張蘭的美食品牌「麻六記」帶來不少宣傳熱度，基於麻六記的營收數字，才提出這個要求。爆料曝光後，「大S向汪小菲索賠4億元」的關鍵字更一度衝上微博熱搜，但大S工作室昨（3）日火速回應，澄清這是假消息造謠。據中國《鳳凰網》報導，9月2日，大S前婆婆張蘭的律師突然發布影片，稱大S向汪小菲索賠4億人民幣（約新台幣18億元），更稱大S認為麻六記最大的功勞取決於她：「基於她的流量，才有了麻六記現在的銷量。」所以大S才會提出這個要求。消息曝光後外界相當震驚，「大S向汪小菲索賠4億元」的關鍵字更一度衝上微博熱搜，大家看了紛紛留言：「支持大S」、「本來就是他們整天在直播間造謠侮辱人家，全家才有的流量不是嗎？」、「所以，小菲就不要用人家的名譽炒作賣酸辣粉，應該靠自己的實力」，也有人護航汪小菲，要大S別太貪心了。而大S工作室則在昨（3）日火速出面回應，怒斥：「假！將對該造謠者採取法律措施維權」，幾個字就打臉了張蘭律師的爆料，再度引起眾人熱議，「律師居然開櫥窗賣酸辣粉，成為酸辣粉老闆的喉舌打手」、「這是助紂為虐嗎」、「這些律師都應該被抓」。事實上，大S和汪小菲離婚後多次傳出金錢糾紛，當初協議汪小菲每個月須給付扶養費100萬元（新台幣），直至2038年3月為止，等於汪小菲需支付的總額高達1億8千多萬元；根據計算，離婚起至2023年8月，汪小菲已支付了4511萬元，後因未定時匯款，遭大S聲請強制執行，最後法院裁准執行2217餘萬，可見汪小菲財力還是相當雄厚。