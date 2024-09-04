小草墜樓身亡！四叉貓遭出征　她嘆：精神不穩定的人別去政治場合

一名民眾黨支持者黃姓男子，日前到北檢聲援民眾黨主席柯文哲，但與網紅「四叉貓」劉宇發生衝突，劉宇決定提告，黃男卻疑似承受不住網路壓力輕聲。四叉貓反成眾矢之的。台灣基進秘書長吳欣岱聲援四叉貓說，在完全沒有了解事情的真相之前，都不應該把憾事歸咎在任何一個人身上。
吳欣岱在臉書說，她是網路霸凌的受害者，在參選的過程中看過太多造假攻擊的訊息了，所以她一直告訴自己，除非確定帳號背後是一個活生生的人，不然言論都不要太過當真。這是為了自保，也是為了心理健康，從政必然要付出的代價。
吳欣岱說，看到很多帳號跑去出征四叉貓，感到非常痛心，精神狀況不穩定的人，最好不要接觸太多激化因素。政治場合非常激情，什麼事都有可能發生。而任何一個成熟的組織、「心存善念」的大人，在完全沒有了解事情的真相之前，都不應該把憾事歸咎在任何一個人身上。
吳欣岱說，這幾天媒體廣泛報導的幾則消息，都很有挑弄網路攻擊的火苗。包括成都人的老師發文、小草集會憾事等，真心希望大家能就事論事，多點理性溝通、少點攻擊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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