Curry自爆回國後還在看「金牌戰最後3分鐘」影片！透露換頭像原因

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在首次參加奧運會後，Stephen Curry仍然沉浸在為自己的國家贏得金牌的巨大榮譽感之中。近期在受訪時，這位明星射手直言自己回美國後一直捨不得拿下金牌，而且還在反覆看對法國金牌戰最後3分鐘的影片，並透露自己之所以更換社群頭像的原因。「7場的系列賽擁有較充裕的調整過程。」Curry說，「而奧運都是一戰定生死的，且只打40分鐘，你能搞定嗎？對法國那一場攸關金牌誰屬的比賽，就在他們主場舉行，比賽最後3分鐘就像故事書的劇情一樣，至今仍很難相信我們贏得了金牌。我們想要完成任務、我們知道這會很困難，最後是如何做到的？我仍在觀看比賽最後三分鐘的一些Highlight影片......」36歲的Curry過去一直不曾參加過奧運會，直到今年夏天。他與LeBron James和Kevin Durant聯手，帶領美國男籃完成奧運5連霸的創舉。在最後兩場分別對上塞爾維亞和法國的比賽，他手感大爆發，總共投進17顆三分球、攻下60分。Curry自曝從巴黎回來後，幾乎就沒把金牌拿下來過，可看出他對這項榮譽感到無上光榮。近期，James把自己的Instagram頭像換成了「三巨頭」的合影，Curry也依樣畫葫蘆，改變了自己社群的照片。對此Curry也透露原因說：「我換了我們拿著獎牌的照片。身為奧運選手，我有一種自豪感，我知道他（James）以前也拿過，但距離他上次在2012參加奧運已經有一段時間了。 」