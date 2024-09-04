AI市場情緒變？輝達股價暴跌9.5%　市值蒸發2790億美元寫歷史紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著人工智慧（AI）熱潮應聲而起的半導體大廠輝達（Nvidia），在9月首個美股交易日就遭遇了重挫，週二（3日）收盤時股價暴跌9.5%，市值蒸發了2790億美元，創下美國公司史上單日市值最大跌幅，反映出投資者對人工智慧樂觀情緒有所緩解，而引發了市場拋售。根據《路透社》等外媒報導，輝達在週二時股價跌9.5%，市值蒸發2790億美元，是美國企業有史以來最大損失。而這也是一個重大訊號，顯示投資者對於推動今年股市上漲的AI技術變得更加謹慎，連帶影響相關個股，費城半導體指數週二下跌7.75%，是自2020年以來最大單日跌幅，其全部30家成分股均下跌至少5.4%。輝達在上週三（28日）公布盈利預測時，未能達到投資者對其股價狂飆的期望，輝達在這3個交易日的股價共下跌了14%，也使得市場對於AI相關不安情緒油然而生。在7月收盤價創下歷史新高時，輝達的股價在2024年幾乎翻了三倍。Strategas的ETF策略師托德索恩（Todd Sohn）表示，「在過去12個月中，大量資金流向了科技和半導體領域，導致交易完全失衡。」在最近幾週，對AI巨額投資回報緩慢的擔憂，正困擾著華爾街最有價值的那些公司，微軟（Microsoft）和Alphabet在公佈完季度報告後股價走低。資產管理公司貝萊德（BlackRock ）策略師3日在一份報告中指出，最近的一些研究質疑，僅靠AI的收入最終是否可以證明前一波資本支出是合理的。在評估個別公司對人工智慧的資本支出時，投資人務必思考他們是否充分運用了資產負債表和資本。這波晶片股疲軟也受美股普遍下跌影響，那斯達克指數週二下跌3.3%，標普500指數下跌2.1%。在此之前，歷史上最大的單日市值跌幅是由臉書（Facebook）母公司Meta所創下，當時Meta發布了慘淡的財測，使得在2022年2月3日時單日重挫2320億美元。