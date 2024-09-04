大谷翔平首度返天使球場！巨型螢幕歡迎超感動　美媒曝原本零動作

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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在轉隊後，今（4）日首度重返他效力多年洛杉磯天使隊主場，並受到了前東家球迷的熱烈歡迎，天使球場特地在巨型螢幕展示大谷身穿天使隊球衣的照片，並標註「Welcome Back SHOHEI OHTANI」，全場球迷也響起熱烈的掌聲。大谷翔平在轉戰道奇後，首次在例行賽中回到天使球場。天使主場外野區的巨型螢幕上，展示他在天使隊期間照片，不僅標註「Welcome Back SHOHEI OHTANI」，旁邊還列出大谷曾在天使隊獲得的多項榮譽，包括新人王及兩座美聯MVP等輝煌成就，這一幕感動了眾多球迷。美媒《The Athletic》記者Fabian Ardaya原先透露，天使並未特別計畫為大谷翔平舉行歡迎儀式，但直到今天大谷造訪，天使球團顯然聽見球迷的心聲，引發大量球迷熱烈迴響，紛紛留言寫道：「真是一支溫暖的球隊」、「即使他轉戰道奇，仍然受到熱情歡迎」、「真是貼心的安排！」對於大谷翔平回到天使球場，道奇總教練Dave Roberts在接受訪問時表示：「這會是一個美好的時刻，但我知道大谷現在身為道奇隊的一員，並且有機會參與季後賽而感到非常興奮，毫無疑問將會成為每個人心中的美好時刻。」本賽季大谷在道奇表現相當出色，截至目前135場出賽，打擊率.292，擊出44支全壘打，貢獻98分打點，並完成46次盜壘成功，有望達成「45轟45盜」。Roberts表示：「令人興奮的是賽季還未結束，他所達成的成就至今仍是無人能及，光是這一點就已經令人印象深刻。」