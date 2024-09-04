美股重挫、費半跌逾7%　台指期跌逾千點、台股開盤重挫821點

台積電跳空跌破900元、失守月線　市值一度蒸發新台幣1兆元

記者陳郁柔／台北報導

▲台股今（4）日開盤一度重挫逾千點，台積電也跌破900元關卡，最低一度來到888元，市值一度蒸發超過新台幣1兆元。（圖／美聯社／達志影像）
▲台股今（4）日開盤一度重挫逾千點，台積電也跌破900元關卡，最低一度來到888元，市值一度蒸發超過新台幣1兆元。（圖／美聯社／達志影像）
AI霸主再跌落神壇？美國股市昨（3）日慘跌，其中與台北股市聯動較大的費半指數也重挫逾7%，輝達也大跌逾9%，拖累台股今（4）日開盤一度重挫逾千點，台積電也跌破900元關卡，最低一度來到888元，市值一度蒸發超過新台幣1兆元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國昨日公布經濟數據，引發經濟降溫疑慮，導致恐慌指數VIX飆逾30%，引發科技股迎來賣壓，費半重挫逾7%，創下2020年3月以來最大跌幅，也影響到今日台指期重挫逾1000點，拖累台北股市開盤重挫517.56點、來到21574.65點，失守22000點關卡，摜破半年線。

其中美國半導體股賣壓最重，輝達跌9.53%，博通大跌6.16%，美光大跌7.96%，高通大跌6.88%，應用材料大跌7.04%，德儀大跌5.84%，AMD大跌7.82%，台積電ADR也大跌6.53%，再再拖累台積電今日開盤表現，今日以894元開出、下跌46元，失守900元關卡，跳空跌破月線，最低一度來到888元，下跌52元，市值一度蒸發超過新台幣1兆元。不過隨後有低接買單搶進，在上午10點過成功站回900元關卡。

美股重挫、費半跌逾7%　台指期跌逾千點、台股開盤重挫821點

美經濟降溫？恐慌指數飆逾30%　費半跌逾7%、台指期夜盤重挫687點

聯發科蔡力行：台灣半導體供應鏈完備　預告天璣9400下月亮相

00915 9月預估配息出爐！每股配發0.82元　9/19除息、10/16入帳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生