台積電跳空跌破900元、失守月線　市值一度蒸發新台幣1兆元

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AI霸主再跌落神壇？美國股市昨（3）日慘跌，其中與台北股市聯動較大的費半指數也重挫逾7%，輝達也大跌逾9%，拖累台股今（4）日開盤一度重挫逾千點，台積電也跌破900元關卡，最低一度來到888元，市值一度蒸發超過新台幣1兆元。美國昨日公布經濟數據，引發經濟降溫疑慮，導致恐慌指數VIX飆逾30%，引發科技股迎來賣壓，費半重挫逾7%，創下2020年3月以來最大跌幅，也影響到今日台指期重挫逾1000點，拖累台北股市開盤重挫517.56點、來到21574.65點，失守22000點關卡，摜破半年線。其中美國半導體股賣壓最重，輝達跌9.53%，博通大跌6.16%，美光大跌7.96%，高通大跌6.88%，應用材料大跌7.04%，德儀大跌5.84%，AMD大跌7.82%，台積電ADR也大跌6.53%，再再拖累台積電今日開盤表現，今日以894元開出、下跌46元，失守900元關卡，跳空跌破月線，最低一度來到888元，下跌52元，市值一度蒸發超過新台幣1兆元。不過隨後有低接買單搶進，在上午10點過成功站回900元關卡。