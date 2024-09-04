曝柯文哲身邊佈滿京華城關係人　高嘉瑜點名9人：細思極恐

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過2天漫長訊問過程，台北地院在2日凌晨3時左右裁定無保請回，北檢已於3日下午5時，向台北地方法院遞交抗告書，請求高院撤銷原裁定。對此，前立委高嘉瑜在臉書點名9人，都跟威京集團主席沈慶京密不可分，指柯文哲身邊滿滿京華城的關係人，令人細思極恐。高嘉瑜3日在臉書發文，「細思極恐的京華城，駐北市府包圍網」，京華城容積率變更從392%一路過關斬將，到超越101的840%，沈慶京布局之深之久，從2016劉德勳監委調查報告開始，當時調查的監委劉德勳以及調查報告中，支持京華城容積率560%的黃大洲、吳順民，事後都跟京華城沈慶京密不可分。高嘉瑜直言，更令人細思極恐的是柯文哲身邊滿滿京華城的關係人，球證、旁證、裁判都京華城自己人，最後連柯P都自投羅網，到沈慶京的陶朱隱園唱歌飲宴接受慰勞。高嘉瑜點名京華城與北市府的關係人：前監委劉德勳，事後擔任沈春池基金會董事，此基金會由京華城所屬的威京集團主席沈慶京創立。監委調查報告中支持560%容積率的黃大洲、吳順民，前市長黃大洲到京華城當董事；吳順民是都發局前副總工程司，據媒體報導也是威京集團子公司兆欣公司的顧問並每月領薪，還是應曉薇顧問。高嘉瑜續指，北院指出，彭振聲時任都委會會議主席及京華城案專案管理人，卻於都委會多次會議上，不僅預設立場，或違反議事規則，或無視委員的反對意見，或指定支持補償京華城的委員及較無經驗的委員擔任專案小組的召集人。北院認為，彭振聲為本案的上層及關鍵角色。核發京華城840%容積率的都發局長黃一平，在110年1月時還是中華工程沈慶京的特助。京華城案北市都委會執秘邵琇珮，曾任北市府都市發展局總工程司，是北市府重要的都市規畫主力人員，她不僅與吳順民熟識，並多次以總工程司職位，參與審議京華城案容積率審議，被指對獎勵方案「出力甚多」。高嘉瑜提到，台北市議員應曉薇6年為京華城案開30次協調會，涉嫌透過中華華夏希望關懷協會等，收受威京集團主席沈慶京4500萬元賄賂，協助關說、施壓市政府放寬容積率。檢廉調查發現，應曉薇雖稱吳順民是「無給職」顧問，但根據稅務資料顯示，吳順民的助理薪資是由威京集團旗下子公司支付的。前兵役局長朱亞虎，檢廉8月31日以證人身分約談曾在威京旗下鼎越開發擔任董事長的前台北市兵役局長朱亞虎，釐清柯文哲今年5月間以個人名義購買4300萬元濟南大樓商辦的金流和經過，據悉，朱證稱不清楚資金來源，檢方訊後請回。柯文哲擔任法人代表的「台灣新故鄉智庫協會」監事葛樹人，同時也是中華工程的獨立董事，甚至還是柯文哲競選總統時的國政顧問。