礁溪長榮鳳凰推大胃王比賽！10分鐘吃完1公斤肉　餐點免費+送餐券

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▲「煙波亭火鍋」是此次大胃王挑戰的主場，推出兩款道地的日式湯底。（圖／礁溪長榮鳳凰提供）

▲「桂冠自助餐廳」九月推出以居酒屋為主題的日本季，可品嚐到一系列經典的日式燒烤，如明太子雞翅、柴魚醬烤魷魚等。（圖／礁溪長榮鳳凰酒店提供）

▲50樓Cafe「印尼美食錄」將於9月6日至10月31日登場，享譽國際的印尼名菜通通上桌。（圖／50樓Cafe提供）

▲Asia49很受歡迎的沙嗲雞肉串、峇里島髒髒豬肋排、辣炒參峇蝦、香料仁當牛等招牌料理，也帶至50樓Cafe。（圖／50樓Cafe提供）

礁溪長榮鳳凰酒店即日起正式揭開「日本季」的序幕，帶來一系列日式料理與活動，包括「煙波亭火鍋」有大胃王挑戰賽，成功於10分鐘挑戰完食一公斤肉盤可享受免費餐點，更獲得免費餐券。而「桂冠自助餐廳」九月開始推出以居酒屋為主題的日本季，還享有清酒無限暢飲。另外，新北最高自助餐「50樓Café」，將於9月6日至10月31日限時推出「印尼美食錄」。「煙波亭火鍋」是此次大胃王挑戰的主場，推出兩款道地的日式湯底，包括經典的壽喜燒與濃郁的起司牛奶鍋。大胃王活動為每周六、日舉行，挑戰一公斤綜合肉盤-滿肉全席(含雪花牛/雪花羊/培根豬/梅花豬/雞腿肉)，成功於十分鐘挑戰完食的勇者，不僅可享受免費餐點，更能獲得免費餐券。而「桂冠自助餐廳」九月開始配合即將迎來的中秋節，推出以居酒屋為主題的日本季，可品嚐到一系列經典的日式燒烤，如明太子雞翅、柴魚醬烤魷魚與柚子醬烤牡蠣等，並且精心準備了多款傳統日式甜點，如和果子、銅鑼燒、蕨餅等，在享用美味燒烤的同時，也能品嚐到細膩的日式甜品，還加碼清酒調酒的無限暢飲服務。「桂冠自助餐廳」餐價為早午餐每人880元+10%、晚餐1180元+10%。新北最高「50樓Cafe」自助餐特邀姊妹餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」印尼籍主廚Indra Kusuma規劃菜單，9月6日至10月31日限時推出「印尼美食錄」，香料仁當牛、沙嗲雞肉串、奶油炸雞、辣炒參峇蝦等最強名菜通通上桌，還有種類豐富、新鮮肥美的手抓海鮮，佐搭印尼特色醬料，滿足味蕾的極致享受！此外，50樓Café現與多間發卡銀行合作，包含遠銀信用卡享有82折。科班出身、20年廚藝職涯遍及國際頂級酒店與度假村的Asia49主廚Indra，此次操刀設計的菜單，集家鄉美食之大成。起源於爪哇地區的「羅惹水果沙拉」，靈魂要角是辣椒、羅望子、椰糖、花生做成的醬汁，搭配青木瓜、番石榴、小黃瓜等各式蔬果，酸辣開胃、暑氣盡消。「蕉葉糯米雞」則是當地婚禮、宴會必吃點心，雞肉餡包進與椰漿、香蘭葉、雞高湯一同蒸煮的糯米中，外層再裹上芭蕉葉，堆疊出多層次香氣。荷蘭殖民印尼時期傳入的「奶油炸雞」也是當地熱門小吃之一，炸得香酥的雞肉混入奶油及印尼甜醬油拌炒，鹹甜交織。還有必吃的「手抓海鮮」則集結了松葉蟹腳、鮑魚、鮮蝦、扇貝、淡菜、螺肉等，可任選峇拉煎辣醬、南洋沙嗲醬、印尼黃咖哩醬拌炒，新鮮海味裹滿濃郁辛香醬汁，美味綻放，讓人開懷大啖。Indra主廚同時精選了幾道在Asia49十分受歡迎的招牌料理，包含「香料仁當牛肉」、必嚐的「沙嗲雞肉串」、甜中帶鮮辣的「辣炒參峇蝦」等。此外，甜點同樣也很南洋！像是風行於東南亞各國的「香蘭珍多冰」、「紫米黑白配」、「黃金炸香蕉」等。50樓Cafe平日午餐999元+10%、晚餐1,099元+10%，週末假日午餐1,099元+10%、晚餐1,199元+10%。