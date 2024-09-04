師大開學驚見超仙正妹！竟是李㼈女兒李紫嫣　粉絲全暴動：太美了

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▲李紫嫣昨日在IG上分享開學日校園生活，淡妝的她依舊仙氣滿滿。（圖／李紫嫣IG）

▲李紫嫣外貌出眾，演藝事業與學業兼顧，有「最美星二代」之稱。（圖／李紫嫣IG）





▲李紫嫣是女團「PER6IX」的成員，日前與正妹好友申力安等成員以「黑曜精靈」加入選秀節目《未來少女》。（圖／李紫嫣IG）

鄉土劇演員李㼈女兒李紫嫣不只外型亮麗、氣質出眾，2020年更憑實力打敗千名競爭者，以女團「PER6IX」出道，去年還參加選秀節目《未來少女》，每次出場表現亮眼又吸睛，有「最美星二代」之稱。目前20歲的李紫嫣就讀國立師範大學國文系，昨（3）日李紫嫣在IG分享開學生活，貼文曝光後瞬間引發大批粉絲暴動直呼：「羨慕有這麼漂亮的同學」、「居然是師大高材生！」李紫嫣昨日在IG分享1段影片，內容為她的開學日校園生活。影片中李紫嫣以淡妝亮相，不過依舊仙氣滿滿，宛如仙女降臨，她頂著陽光在校園中散步，準備去上本學期的第1堂課，不過由於太早到教室，李紫嫣還一度被鎖在門外。午餐時間李紫嫣選擇到滷味店用餐，為了維持身材她僅夾了3樣青菜果腹。此外她也興奮分享自己成功加簽到下午的選修課，開心直呼「太幸運了」。最後李紫嫣帶著愉快的心情回家，到家後繼續在房裡複習功課，模樣相當認真，她笑說：「我也不知道這個三分鐘熱度會持續多久！」影片曝光後，瞬間引發熱烈討論，粉絲紛紛留言直呼：「好羨慕有這麼漂亮的同學」、「聲音也好好聽」、「好認真」「今天有在走廊上看到你」、「居然是師大高材生！太厲害了吧。」