台股早盤跌千點！新台幣未跟著大貶　專家點出最大原因

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國8月ISM製造業活動指數連續第5個月萎縮，引發經濟降溫疑慮，美股暴跌，台股今（4）日早盤一度重挫逾1170點，新台幣兌美元也貶值超過1角，只是相對貶勢較小。外匯專家表示，主要是美元也沒有回升很多，加上市場預估美國聯準會（Fed）9月中就要降息，美元不可能大幅走強，這也意謂「新台幣沒有大幅走貶空間」，新台幣年底前易升難貶，只是股市表現相對較弱，外資可能出走，也會減緩新台幣升值力道。台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，即便美元短線彈升，市場預估很快在台北時間9月19日美國就會降息，只是從原本悲觀降2碼變1碼，美元也因此出現反彈，新台幣之前升幅也回吐，加上股市表現不好，先前跌深反彈，現在反彈到了滿足點，因此出現修正。陳有忠認為，即便股市之後再反彈，要突破之前高點不太可能，主要是景氣成長趨緩，美國降幅並不是要大力拉抬經濟，只是減緩經濟疲軟，因此，美元也不可能大幅走升，這也代表「新台幣也沒有大幅走貶空間」，美元跌勢已定，新台幣回升已確立，新台幣年底前「易升難貶」。不過，台股今日早盤一度大跌逾千點，陳有忠表示，外資肯定賣不少，主要是美股尤其半導體類為主重挫，台積電ADR也大跌6.5%，今日早盤台股也隨美股重挫，美股現在也同處跌深反彈後得到滿足點，自7月中旬美股重挫後，就宣告美股再走高機會不大，現在美股進入跌勢修正，這也會使台股趨跌，在股市表現相對弱、外資就會賣超出走之下，也會減緩新台幣升值幅度。