美股遭血洗、日韓股市嚇軟！日經盤中一度重挫1500點　韓股跌3%

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週二（3日）是美股在9月首個交易日，卻碰上了「開門黑」，4大指數全數淪陷，遭遇自8月5日以來崩盤以來最慘一日，包括輝達（NVIDIA）在內的多數半導體類股重挫。日、韓股市也隨著華爾街的跌勢，週三（4日）早盤下跌，日經225指數狂殺逾千點，跌幅超過3%、韓國綜合指數跌逾3%。日經平均指數（Nikkei 225）週三開盤報38039.91點，以下跌646.4點開出，早盤開出後跌幅持續擴大，一度重挫1500點，跌幅超過3%，為8月5日暴跌以來最大。此外，東證指數也跌逾3%。韓國綜合指數（Kospi）開盤報2589.94點，較前一交易日下跌74.69點，跌幅亦達3%；科斯達克（Kosdaq）開盤下跌21.78點，或2.86%，以738.59點開出。受到美國8月製造業活動連續第5個月萎縮，引發經濟降溫疑慮，恐慌指數VIX飆高，美股道瓊工業指數週二收盤時暴跌625.15點；標普500指數重跌2%；受到輝達拖累影響，那斯達克指數重摔逾3%；三大指數均創下自8月5日全球拋售以來的最大單日跌幅。輝達週二收盤股價重跌9.53％，市值蒸發幅度創下了美國個股之最。晶片股隨著輝達下挫，輝達主要供應商SK海力士股價一度重摔9.2%，三星電子急跌3.7%。日本晶片股Screen、Lasertec跌幅超過5%，為日經指數中跌幅最大個股。