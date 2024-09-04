雙十國慶網站code驚見簡體字？慶籌會：委由台灣在地廠商製作

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昨晚有網友發現，國慶活動網站的code（原始碼）中有簡體字，質疑是由大陸團隊製作。對此，慶籌會今（4）日回應，本次國慶官網製作於招標契約均明訂本案涉及資通訊軟體、硬體或服務等相關事務，廠商執行本案之團隊成員不得有陸籍人士，並不得提供及使用大陸廠牌資通訊產品。國慶網站係委由台灣在地廠商製作，團隊成員皆非陸籍人士，在此感謝國人的關心。慶籌會表示，國慶網站程式註解存在簡體字之情形，查係廠商於網站設計問題時，使用語言模型查詢技術文件與解決方案，因為是中文語言模式，故註解會夾雜簡體字，業請廠商完成修正，國慶網站並無陸資廠商及陸籍人士製作，請國人放心。慶籌會進一步指出，為保護國慶網站之資通安全，於開放瀏覽前均經數位發展部資通安全署及第3方資安廠商進行網站滲透測試與弱點掃描，並導入內容傳遞網路（CDN）與設有網頁應用程式防火牆（WAF）、入侵防禦系統（IPS）及防毒軟體等機制，以避免網站資安風險。