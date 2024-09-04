國慶主視覺挨轟華國美學　李彥秀只給90分原因曝光

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國慶籌備委員會昨天公布113年雙十國慶主視覺，卻被眾多網友質疑主視覺滿滿的華國感。對此，國民黨立委李彥秀幫緩頰，美雖然是「見仁見智」，但還是有客觀評價的標準，「我給予這次主視覺90分的分數，剩下的10分，就期待韓國瑜院長，明年再給我們一次驚喜！」國慶籌備委員會昨天召開記者會，公布113年雙十國慶主視覺。慶籌會秘書長吳堂安指出，今年的國慶主題為「中華民國生日快樂」，主視覺設計為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，著以紅、藍2色，象徵不同聲音與意見在愛國精神的引導下，共同為台灣的未來努力。卻遭網友嘲諷「華國美學」回來了。對此，李彥秀表示，美雖然是「見仁見智」，但還是有客觀評價的標準。當絕大多數的人都認同，台灣第一名模林志玲是「氣質美女」時，一個人硬要唱反調，大家除了覺得這個人很奇怪外，我們也只能「尊重」。李彥秀說，「中華民國」是台灣2300萬人最大公約數，在韓國瑜主導下，113年國慶主視覺昨天出爐，包含了「中華民國」、「台灣」、「雙十」、「梅花」、「藍白紅」，這五個中華民國國慶的重要元素。只要你熱愛中華民國，只要你熱愛台灣，都能夠從這次主視覺中找到你喜歡的元素，這也象徵了台灣民主自由、多元包容最核心的價值與精神。「我給予這次主視覺90分的分數，剩下的10分，就期待韓國瑜院長，明年再給我們一次驚喜！」李彥秀說，昨天主視覺出來，網友普遍給予正面的評價，也認為比起過去八年遮遮掩掩的設計，這次的主視覺才真正符合中華民國國慶的精神。李彥秀也提到，還是有少數人用華國美學酸言酸語，同樣的，對於這樣的看法也只能尊重，如果心中沒有中華民國，再美的國慶主視覺設計，在他們看起來也是一文不值。